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FALTA DE SOLVENCIA

Paraguay interviene un banco privado y renuncia el jefe del Banco Central, tras irregularidades; hay detenidos

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, tuvo acciones en un grupo que controlaba el banco privado intervenido hasta 2025.

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El Banco Central de Paraguay intervino este martes Ueno Bank, vinculado al presidente Santiago Peña, y dejó a sus ahorristas sin acceso inmediato a su dinero, en una crisis que horas después derivó en la renuncia del titular del organismo regulador, Carlos Carvallo.

El Ueno Bank, que administra sumas millonarias de pensiones y otras partidas estatales, fue intervenido por una grave insuficiencia de capital. Sus servicios quedaron suspendidos mientras las autoridades organizan la devolución de los depósitos.

La intervención busca "proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero", señaló el Banco Central en un comunicado.

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Carvallo, quien había presidido la financiera Ueno antes de asumir al frente del Banco Central (BCP) en 2023, formalizó en la tarde su renuncia ante el Poder Ejecutivo y la comunicó en una nota al Senado a la que tuvo acceso la AFP.

Peña había solicitado su salida más temprano este martes. "Ante los hechos de público conocimiento registrados en el transcurso del día, he pedido la renuncia del presidente del Banco Central del Paraguay", informó en X.

El jefe de Estado, que asumió en 2023 un mandato hasta 2028, tenía acciones de un grupo que controlaba Ueno Bank y de las que se despegó en 2025.

La justicia paraguaya ordenó también la detención de ocho directivos del banco, entre ellos su presidente, Miguel Vázquez, quien se entregó a la policía en la tarde del martes.

FUENTE: afp

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