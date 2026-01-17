"Para Uruguay, este acuerdo expresa una aspiración central de su inserción internacional", afirmó Orsi.

El presidente Yamandú Orsi destacó este sábado la "convicción profunda" de Uruguay para la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea .

"Algunos acuerdos se firman cuando las condiciones son ideales, otros cuando las circunstancias lo exigen y están aquellos acuerdos que se construyen porque existe una convicción profunda de que vale la pena realmente sostenerlos en el tiempo. Este es uno de ellos", afirmó el mandatario uruguayo al comienzo de su discurso durante la ceremonia en Asunción.

Orsi afirmó que durante 25 años los países eligieron el camino más exigente del diálogo persistente, la negociación paciente y la búsqueda de reglas compartidas aún en momentos de cambios de contexto internacional hacia otra dirección. "El camino más exigente es el camino del acuerdo", aseguró.

El mandatario definió al acuerdo con la Unión Europea como una asociación estratégica que tardó un cuarto de siglo en lograrse. La firma del acuerdo significa que "creemos en los consensos duraderos, en las instituciones y que seguimos construyendo un orden internacional basado en reglas, previsibilidad y cooperación. Por eso, hoy no estamos cerrando un capítulo sino que estamos asumiendo una responsabilidad histórica", remarcó. Se debe demostrar que el Estado de derecho, la democracia republicana y el comercio justo son las herramientas vigentes para mejorar la vida y garantizar la libertad de las personas.

Orsi apostó a que los acuerdos se transformen en desarrollo económico, empleo, bienestar y oportunidades reales, como resultado concreto de los consensos políticos.

"En un mundo atravesado por tensiones y por la erosión de certezas que durante décadas ordenaron la política y el comercio global, este acuerdo adquiere una relevancia particular. No solo porque constituye la asociación comercial integral más grande del mundo sino porque reafirma una decisión clara, apostar por reglas en un tiempo de volatilidad y cambios permanentes", sostuvo.

El presidente uruguayo destacó que se abre un espacio de más de 750 millones de personas, que representa cerca del 20% del PBI mundial que integra bienes, servicios, inversiones, facilitación del comercio y diálogo político. Y que la fuerza, más allá de la escala, está en el mensaje que transmite.

"Para Uruguay, este acuerdo expresa una aspiración central de su inserción internacional. Es una política de Estado sostenida durante más de 25 años por todos los presidentes aún en la alternancia de partidos y por todo el sistema político y sociedad del Uruguay", sostuvo.

Orsi recordó que la Unión Europea es el tercer socio comercial de Uruguay en bienes y el segundo mercado de destino de las exportaciones de servicios globales, y es el principal origen de la inversión extranjera directa.

En cuanto al acuerdo que se firmó este sábado, el mandatario afirmó que implicará para Uruguay un crecimiento de 1,5 puntos del PBI, de casi 4% en las exportaciones y un incremento de medio punto en el empleo. "Estos números expresan una clara determinación, que para países con una escala como la nuestra, integrarse al mundo es una condición indispensable para el desarrollo", aseguró.

"Hoy podemos decir que para Uruguay valió la pena sostener la convicción clara de que el Mercosur era y es el camino del progreso. Y no podemos desconocer que este acuerdo también interpela al Mercosur. Nos invita a modernizar nuestra agenda externa y a consolidar la integración regional como plataforma para proyectarnos aún más en el mundo", apostó. "Integrarnos no nos debilita, nos potencia, agregó.

Orsi abogó por el crecimiento sostenible con el cuidado del medio ambiente, como la reducción de emisiones mediante la captura de carbono, una matriz energética con fuentes renovables (98% en el caso de Uruguay) y compromisos ambientales medibles. "Para nosotros, ser sustentables es ser previsibles y ser previsibles es ser confiables", remarcó.

El mandatario sostuvo que el acuerdo entre el Mercosur con la Unión Europea fortalece el diálogo político basado en la democracia y los derechos humanos. También, dijo que es una plataforma de cooperación frente a amenazas ante delitos transfronterizos como el narcotráfico, el lavado de activos y las formas de agresión contrarias al derecho internacional.

"Uruguay cree en los acuerdos, cree en las reglas, cree en el concepto de consenso, entre otros, como método y está convencido de que este acuerdo es un llamado de la época a las democracias del mundo para mostrar que son el verdadero vehículo para mejorar la vida de las personas, porque los acuerdos históricos no se recuerdan por el día que se firman sino por todo lo que permite construir después", concluyó.