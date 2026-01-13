Para sindicatos debe haber "planificación productiva industrial" para salvaguardar sector en acuerdo Mercosur-UE

Cancillería se reunió con representantes de sindicatos industriales y del PIT-CNT para dialogar sobre el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea.

Los sindicalistas esperan conocer el estudio de impacto que tendrá el tratado a nivel de países del Mercosur, así como qué sectores se verán beneficiados y cuales tienen riesgos y requerirán "políticas públicas para salvaguardar la industria nacional", señaló José Olivera, dirigente del PIT-CNT.

Una de las preocupaciones principales es la de "mantener los sectores industriales", explicitaron. Antes de la reunión, el representante de sindicatos industriales, Danilo Dárdanos, señaló: “A nivel general, podrá haber alguna excepción, pero esto nos impacta, ya venimos en caída y esto es un golpe que si no logramos revertir, es casi un golpe mortal a la industria y la mano de obra nacional”.

Seguí leyendo Parque Rodó: inauguran el miércoles la torre con caída libre de 27 metros; la montaña rusa será a fin de mes o febrero

"Nos llevamos algunos datos y el compromiso de Cancillería y el Ministerio de Economía de trabajar y aterrizar estos planteos en los núcleos industriales. Ahí participa la cámara correspondiente, el sindicato de rama, la academia y aterrizar estos planteos. Nos vamos conformes en el sentido de que recibimos más información de la que teníamos y el compromiso del diálogo en los ámbitos, porque de nada vale tener información si no podemos intercambiar", explicó Dárdanos tras la reunión.

Señaló la importancia de trabajar en una "planificación productiva industrial" y que deberán seguir estudiando el tema.