Para principal asesor de Lula, el Mercosur debe atender "legítimos intereses" de Uruguay

Amorim mencionó el ejemplo del Fondo de Convergencia Estructural (Focem), que fue pensado para reclamos de Paraguay. “Uruguay es un poquito diferente porque es una economía un poco más sofisticada, con gran capacidad en el área de servicio, pero no hay motivo para no comprar productos industrializados de Uruguay y dejar que participe de la cadena productiva. Por ejemplo, hay autos para los que hacemos partes en Argentina y otras en Brasil, podemos hacer otra en Uruguay, no sé cuál porque no soy técnico”, señaló.