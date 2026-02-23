Comisión especial del Parlamento aprobó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

La comisión especial del Parlamento aprobó este lunes el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea , firmado el 17 de enero en Asunción del Paraguay. Hay acuerdo político y la previsión es que el Senado lo ratifique el miércoles y la Cámara de Diputados el jueves.

Los senadores del Frente Amplio, Daniel Caggiani y Bettiana Díaz, destacaron la ratificación por unanimidad del acuerdo. "En este momento acabamos de aprobar en Comisión por unanimidad la ratificación del acuerdo MERCOSUR-UE", informó el legislador oficialista en X.

Este lunes, el ministro de Economía Gabriel Oddone y el canciller Mario Lubetkin, junto a varias autoridades de ambas carteras, explicaron este lunes en la comisión especial el acuerdo de libre comercio.

Seguí leyendo Oddone en el Senado sobre acuerdo Mercosur-Unión Europea: "es un antes y un después para Uruguay"

En conferencia de prensa Oddone destacó los beneficios generales que tendrá para Uruguay este acuerdo, y aseguró: “Es positivo para el país en el balance neto, lo que sí es cierto es que hay sectores que tienen que ser atendidos para gestionar su transición y en eso hay amplio conocimiento y amplios estudios”.

“El acuerdo va a ser, cuando lo miremos en 15 años, un antes y un después para Uruguay si esto prospera de parte de los otros socios que tienen que aprobarlo”, concluyó.

Por su parte, el canciller Lubetkin destacó el acuerdo que hay entre los partidos políticos para votar el proyecto de ley que ratifica el convenio entre el Mercosur y la UE, y adelantó que si todo transcurre como está previsto se aprobaría el miércoles en el Senado y el jueves en Diputados.