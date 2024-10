Para Orsi "es demasiado temerario" que Lacalle diga que habrá aumento de impuestos si triunfa el plebiscito

“Me parece que no está bien decir: ‘no, yo no dije que no sabía’. Es mucha la expectativa que nuestra gente tiene como para que nosotros, en el momento de campaña electoral, juguemos a la promesa de las cosas fáciles cuando sabemos que de repente no se pueden concretar”, agregó.

Por otro lado, Orsi respondió a un posible aumento de impuestos y recorte de prestaciones anunciado por el presidente Lacalle Pou en caso de que el plebiscito de la seguridad social triunfe. “Yo creo que es demasiado temerario que un presidente de la República haga ese tipo de aseveraciones. Quizá en el abanico de herramientas que él tiene es lo suficientemente limitado como para no imaginarse otra cosa que aumentar impuestos, a tal punto que el IVA lo subió con el uso de la tarjeta o sea que no sería nada novedoso para él”, enfatizó.