Lacalle Pou llamó a "no votar el plebiscito" del PIT-CNT y dijo que llevaría a "aumentar impuestos y recortar prestaciones"

"Yo no dudo que hace al sistema insostenible, a la mediana o a la larga, con la proyección que ya se tenía antes de la reforma, con la corrección que se hace, esto queda muy por encima de cómo venía. Si se decía antes de la reforma que el sistema era insostenible, si se aprueba este plebiscito, crece exponencialmente esa posibilidad de no ser sostenible el sistema", explicó en ese sentido.

Al respecto, agregó que la forma de sostener el sistema si el plebiscito sale, es con más impuestos. "Va a haber que poner impuestos o va haber que recortar prestaciones, o presupuestos en actividades sensibles", dijo.

El mandatario habló sobre las "consecuencias directas" que puede tener la reforma propuesta por el PIT-CNT sobre los ahorros personales.

"Lo que está escrito literalmente en el plebiscito que se propone, genera una confiscación de los recursos de las personas que están allí visibles en las AFAP", sostuvo.

Lacalle Pou también se dirigió a las generaciones más jóvenes, que según las encuestas son los menos informados sobre el plebiscito. "Si alguno está viendo, le digo que son los más perjudicados. Porque si hay algo que esto de alguna manera compromete, es el sistema futuro. No compromete las jubilaciones de los de hoy, compromete la de nuestros hijos y nuestros nietos", remarcó.

Por otra parte, se refirió al efecto que puede tener el plebiscito en cuanto a la confianza país y como consecuencia en el grado inversor.

"Eso genera intereses más caros cuando uno tiene que tomar un préstamo internacional, eso genera menor llegada de inversiones, y eso, si uno sigue el hilo, puede generar el desestimulo de inversiones que generan fuentes de trabajo", explicó y destacó que actualmente "Uruguay tiene el riesgo país más bajo de la historia".

"La conclusión de esta conferencia de prensa es llamar a no votar el plebiscito, porque no es momento ni de dudas ni de medias tintas. Si se sabe que no es beneficioso, si se sabe que perjudica a las generaciones que vienen y al sistema, hay que jugársela, no queda otra. Para algo pedimos ser dirigentes políticos y para algo pedimos gobernar el país o estar en un lugar de decisión", enfatizó.

Llamó a los dirigentes políticos que están en contra del plebiscito a "jugársela": "A veces es quedar bien con algunos y no con otros. Porque las decisiones de gobierno son eso. No podés ser de Nacional y Peñarol al mismo tiempo. Tenés que decir, y eso es lo que nosotros queremos, que se la jueguen, porque después el resultado no es solo para los que van a gobernar, es para toda la sociedad".

"En este caso todos deberían hacerse cargo de una decisión tan compleja", añadió. Lacalle Pou aseguró que si se implementa el plebiscito también habrá menores recursos de las AFAP para generar obra y por ende puestos de trabajo, y que las intendencias que más utilizaron estos fondos fueron las de Montevideo y Canelones.

En caso de que el plebiscito obtenga los votos necesarios en octubre, el gobierno tiene pensado reunirse con su equipo y con todos los partidos políticos para "hacer una proyección" y que no "al otro día" pero llevará a "aumentar impuestos y recortar prestaciones".

"Todo el equipo de gobierno está preparado para tomar los pasos que correspondan y si se llegara al resultado que no deseamos de que prospere el plebiscito, vamos a responder inmediatamente con la responsabilidad que nos ha caracterizado siempre", agregó Arbeleche al respecto.

La ministra afirmó que la suba en el dólar de la semana pasada y otros efectos en la economía "obedece a la incertidumbre, a la falta de confianza que vendría de aprobarse ese plebiscito".

Al comienzo de la conferencia, sostuvo que se sintió en la necesidad de hablar al electorado respecto al plebiscito. "En este caso, siento más que el derecho, siento la obligación de comentar con todos ustedes y con la ciudadanía cuál es la visión y la enorme preocupación acerca del tema que vamos a comentar", remarcó y agregó que hace más de 15 años se habla de la necesidad de una reforma del sistema previsional, porque se volvería "insostenible".

"Todos ustedes saben que pasó el tiempo y los gobiernos no actuaron. Se hablaba de la urgencia, pero no se actuaba", sostuvo.

Luego habló sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC) y afirmó que en los años que se lleva aplicando y "no solo no ha causado daños sino que ha tenido muchos beneficios".

En esta ley estaba contemplada la creación de una comisión de expertos en seguridad social, que finalmente fue encabezada por el asesor de Presidencia en este tema, Rodolfo Saldain.

"Había gente de muchísimas ideologías que sabía muchísimo sobre este tema y sobre temas afines. Esa comisión tuvo 50 reuniones o más y recibió a más de 80 delegaciones. ¿Por qué traigo este tema? Porque no sé si ustedes han visto ahora que está de moda decir 'tiene que haber un amplio diálogo social'. Me atrevo a decir que no ha habido un diálogo social más abierto, más profundo, que el que generó la LUC, donde más de 80 delegaciones tuvieron la oportunidad de dar su opinión", aseguró Lacalle Pou. Luego recordó que llevó el anteproyecto al Frente Amplio.

Describió al sistema como "justo y sostenible" y que abarca puntos que considera importantes, como que jubilados puedan trabajar. "Hay más de 3.000 uruguayos que están jubilados y antes tenían que trabajar en negro y ahora lo están haciendo formalmente", remarcó.

El presidente enfatizó en que la reforma aprobada por el Parlamento es de "profunda justicia social".