Un hincha de Nacional detenido, un policía herido y daños en autos de los alrededores del Franzini

El Ministerio del Interior informó que un hincha de Nacional fue detenido afuera del estadio Luis Franzini por “desorden en vía pública”, mientras que un policía sufrió lesiones “leves con excoriaciones” tras enfrentamientos con un grupo de barras del conjunto tricolor, que provocaron daños en vehículos de la zona al arrojar piedras y botellas.

Según el comunicado del Ministerio, los operativos de seguridad que se realizaron al mismo tiempo para los partidos de Defensor Sporting - Nacional en el Franzini, y el de Peñrol – Montevideo City Torque en el Centenario, “se desarrollaron de acuerdo a lo planificado”.

“Las tareas llevadas adelante permitieron garantizar el normal desarrollo de los encuentros, como así también el arribo y evacuación de las diferentes delegaciones y parcialidades, con el desafío adicional de que se realizaron de forma simultánea”, dice el informe oficial.

“La tarea de todos los efectivos desplegados en el terreno, tanto en tierra como en aire, sumado al monitoreo en tiempo real desde el Centro de Comando Unificado, permitieron el cumplimiento de los objetivos trazados para la fecha por la Dirección de la Policía Nacional”, agrega el comunicado.

“Se canalizó el flujo del tránsito de las parcialidades por vías principales, buscando que no existieran puntos de encuentro, resultando detenido un único parcial por desorden en vía pública y un efectivo lesionado leve con excoriaciones”, detalla el Ministerio.

En ambos operativos participaron efectivos de la Jefatura de Policía de Montevideo, la Dirección Nacional Guardia Republicana, la Dirección Nacional de Aviación Policial, Dirección Nacional de Policía Caminera y el Centro de Comando Unificado, con el apoyo de las Jefaturas de Policía de Canelones y San José. Se destinaron 570 efectivos, además de diferentes dotaciones de vehículos