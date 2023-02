"Para mí fue una más", dijo chofer de ómnibus que evitó siniestro tras maniobra indebida de camioneta

El chofer narró que perdió visión de la parte de atrás del ómnibus, por la curva del lugar, pero que había visualizado el tránsito que venía por la otra senda, de frente. “Cuando lo tengo al lado, reacciono para darle lado al hombre, entre el golpe que me pegó, la banquina, tratar de no volcar el ómnibus y que él no se diera de frente con el tránsito que venía”, dijo.