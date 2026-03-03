OSE anunció medidas de reservas de agua potable en Minas y Solís de Mataojo debido al déficit hídrico

OSE anunció medidas en las reservas de agua potable de la ciudad de Minas y en Solís de Mataojo ante el déficit hídrico que atraviesa el país en la zona centro sur.

En un comunicado emitido este martes, el ente estatal informó que el déficit hídrico que se registra en la zona centro sur del país está generando una reducción en las reservas de las fuentes de abastecimiento de agua potable en dichas localidades.

La persistente falta de precipitaciones provocó un descenso sostenido en los cursos de agua y embalses que funcionan como fuente de suministro.

Sin embargo, OSE aseguró que el servicio de agua potable se mantiene con normalidad en ambas localidades.

En este contexto, la empresa estatal exhorta a la población a realizar un uso responsable del agua potable, evitando consumos no esenciales como el lavado de veredas, patios y vehículos. también el riego y el llenado de piscinas.

Entienden fundamental contribuir a la preservación de las reservas y sostener el abastecimiento mientras persisten las actuales condiciones climáticas.

Además, aseguraron que continuarán con el monitoreo de la evolución de la actual situación y en caso de ser necesarias, adoptar nuevas medidas para resguardar el suministro en ambas localidades.