Partidos de la Coalición Republicana pedirán a Yamandú Orsi revisar la construcción de la represa de Casupá

Los dirigentes de los Partidos Nacional, Colorado e Independiente, integrantes de la Coalición Republicana , se reunieron este martes y el principal tema del segundo encuentro fue la seguridad pública.

"Compartimos una enorme preocupación por la inacción del gobierno en esta materia", afirmó el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, y apuntó a "la verdadera ausencia del sentido de la urgencia en lo que tiene que ver con implementar medidas en materia de seguridad".

Ojeda afirmó que desde la oposición se continúa esperando el plan de seguridad pública y pidió la reacción del gobierno en la materia. "Esto, nos encuentra a todos juntos poniendo el tema en el centro de la agenda desde ya", sostuvo el líder colorado y dio un mensaje: "vamos a estar monitoreando de cerca la gestión en seguridad pública, como lo venimos haciendo desde ya, desde este lugar y desde lugares parlamentarios que correspondan".

El colorado reclamó conocer el proyecto de reforma del Código del Proceso Penal y exigió presupuesto para la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial. Ojeda exigió el cumplimiento de la promesa de campaña de 2.000 nuevos policías. "La seguridad tiene que volver a ser un tema central en la agenda, porque lo es para la gente", indicó.

Otro de los temas tratados en la reunión fue la situación de la economía uruguaya. El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, sostuvo que el contexto internacional complejo agudiza el problema. Además, afirmó que los opuestos del gobierno en materia económica se han derrumbado y que por la vía de los hechos se están corrigiendo, con incremento del gasto.

Delgado expresó preocupación por el cierre de empresas multinacionales, la desaceleración de la economía nacional, el aumento del desempleo y las condiciones de competitividad ante la entrada en vigencia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, según dijo. El nacionalista instó a aprovechar la oportunidad de la creación de la zona de libre comercio más grande del mundo.

"Estamos muy preocupados por la situación económica que está pasando el Uruguay que impacta directamente en la gente, en el empleo", afirmó. "Hoy, la economía es una economía mucho más frágil que hace un año y eso en el contexto que estamos hoy, cualitativamente, es mucho más preocupante", agregó.

A su turno, el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, se refirió al tercer tema analizado en el encuentro de la Coalición Republicana sobre el abastecimiento de agua potable. "La sensación que tenemos es que el gobierno está errando el camino y nos preocupa enormemente", afirmó Mieres ante el riesgo de una posible nueva sequía.

El independiente calificó como un "error" del gobierno el dejar sin efecto el proyecto Neptuno y afirmó que la nueva potabilizadora en Aguas Corrientes y la represa de Casupá no resolverá los problemas de abastecimiento e implicará un enorme gasto al Estado.

Mieres sostuvo que se trata de un "capricho" y una "falta de obviedad" por parte del gobierno, que decidió dejarlo sin efecto, porque fue un proyecto de la pasada administración. La Coalición Republicana resolvió enviar una carta al presidente Yamandú Orsi firmada por todos los partidos para que revise la decisión.