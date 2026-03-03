RECIBÍ EL NEWSLETTER
HABLARON DE SEGURIDAD Y ECONOMÍA

Partidos de la Coalición Republicana pedirán a Yamandú Orsi revisar la construcción de la represa de Casupá

Para blancos, colorados e independientes es un "error" del gobierno haber dejado sin efecto la construcción de la planta potabilizadora en Arazatí. Reclamaron medidas en seguridad y competitividad.

coalicion-republicana-reunion

Los dirigentes de los Partidos Nacional, Colorado e Independiente, integrantes de la Coalición Republicana, se reunieron este martes y el principal tema del segundo encuentro fue la seguridad pública.

"Compartimos una enorme preocupación por la inacción del gobierno en esta materia", afirmó el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, y apuntó a "la verdadera ausencia del sentido de la urgencia en lo que tiene que ver con implementar medidas en materia de seguridad".

Ojeda afirmó que desde la oposición se continúa esperando el plan de seguridad pública y pidió la reacción del gobierno en la materia. "Esto, nos encuentra a todos juntos poniendo el tema en el centro de la agenda desde ya", sostuvo el líder colorado y dio un mensaje: "vamos a estar monitoreando de cerca la gestión en seguridad pública, como lo venimos haciendo desde ya, desde este lugar y desde lugares parlamentarios que correspondan".

pereira adelanto que a partir de abril el fa te escucha recorrera el pais para difundir logros del gobierno
Seguí leyendo

Pereira adelantó que a partir de abril "El FA te escucha" recorrerá el país para difundir logros del gobierno

El colorado reclamó conocer el proyecto de reforma del Código del Proceso Penal y exigió presupuesto para la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial. Ojeda exigió el cumplimiento de la promesa de campaña de 2.000 nuevos policías. "La seguridad tiene que volver a ser un tema central en la agenda, porque lo es para la gente", indicó.

Otro de los temas tratados en la reunión fue la situación de la economía uruguaya. El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, sostuvo que el contexto internacional complejo agudiza el problema. Además, afirmó que los opuestos del gobierno en materia económica se han derrumbado y que por la vía de los hechos se están corrigiendo, con incremento del gasto.

Delgado expresó preocupación por el cierre de empresas multinacionales, la desaceleración de la economía nacional, el aumento del desempleo y las condiciones de competitividad ante la entrada en vigencia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, según dijo. El nacionalista instó a aprovechar la oportunidad de la creación de la zona de libre comercio más grande del mundo.

"Estamos muy preocupados por la situación económica que está pasando el Uruguay que impacta directamente en la gente, en el empleo", afirmó. "Hoy, la economía es una economía mucho más frágil que hace un año y eso en el contexto que estamos hoy, cualitativamente, es mucho más preocupante", agregó.

A su turno, el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, se refirió al tercer tema analizado en el encuentro de la Coalición Republicana sobre el abastecimiento de agua potable. "La sensación que tenemos es que el gobierno está errando el camino y nos preocupa enormemente", afirmó Mieres ante el riesgo de una posible nueva sequía.

El independiente calificó como un "error" del gobierno el dejar sin efecto el proyecto Neptuno y afirmó que la nueva potabilizadora en Aguas Corrientes y la represa de Casupá no resolverá los problemas de abastecimiento e implicará un enorme gasto al Estado.

Mieres sostuvo que se trata de un "capricho" y una "falta de obviedad" por parte del gobierno, que decidió dejarlo sin efecto, porque fue un proyecto de la pasada administración. La Coalición Republicana resolvió enviar una carta al presidente Yamandú Orsi firmada por todos los partidos para que revise la decisión.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Calor durante marzo y abril; el invierno será "intenso", llegará en mayo y "un poquito más largo de lo habitual", anunció Nubel Cisneros
DECRETO FIRMADO

MSP presentó nuevos decretos sobre tiempos de espera para acceder a consultas médicas, estudios y cirugías
PRIMER DÍA DE CLASES

Inicio de clases con 15.000 niños menos que el año pasado y el estreno de los "maestros flexibilizadores"
ZONA OPERACIONAL IV

Frenaron a un taxi en control policial y dentro encontraron droga: el conductor fue detenido
MARCELA BARRIOS

"Quedamos satisfechos con las explicaciones", dijo la directora de Trabajo tras reunión con BASF que reducirá personal

Te puede interesar

Partidos de la Coalición Republicana pedirán a Yamandú Orsi revisar la construcción de la represa de Casupá video
HABLARON DE SEGURIDAD Y ECONOMÍA

Partidos de la Coalición Republicana pedirán a Yamandú Orsi revisar la construcción de la represa de Casupá
Pereira adelantó que a partir de abril El FA te escucha recorrerá el país para difundir logros del gobierno video
CAMPAÑA DEL FRENTE AMPLIO

Pereira adelantó que a partir de abril "El FA te escucha" recorrerá el país para difundir logros del gobierno
OSE anunció medidas de reservas de agua potable en Minas y Solís de Mataojo debido al déficit hídrico video
EXHORTA AL USO RESPONSABLE

OSE anunció medidas de reservas de agua potable en Minas y Solís de Mataojo debido al déficit hídrico

Dejá tu comentario