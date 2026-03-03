Frenaron a un taxi en control policial y dentro encontraron droga: el conductor fue detenido

La Policía encontró drogas en un taxi , que llamó la atención por marcas similares a las de disparos en la parte de atrás.

El hombre fue ordenado a detenerse para un control policial durante un patrullaje que se realizaba en la Zona Operacional IV, en Pedro Castellano y Turquía, en la noche de este lunes, informó la Jefatura de Montevideo.

Los policías inspeccionaron el vehículo, que tenía marcas similares a disparos en la parte de atrás, y dentro encontraron una caja blanca con 25 envoltorios de sustancia amarillenta.

El taxista es el propietario del vehículo, tiene 37 años y antecedentes policiales por tráfico interno de armas de fuego, que datan de 2018. Le dijo a la Policía que no sabía de la sustancia y que el taxi es conducido también por otros dos hombres.

Quedó detenido y a disposición de Fiscalía. Además de la droga, le incautaron 6270 pesos, dos celulares, el post del taxi así como el propio vehículo.