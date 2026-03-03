La Policía encontró drogas en un taxi, que llamó la atención por marcas similares a las de disparos en la parte de atrás.
Frenaron a un taxi en control policial y dentro encontraron droga: el conductor fue detenido
El vehículo llamó la atención por orificios similares a los de disparos en la parte trasera.
El hombre fue ordenado a detenerse para un control policial durante un patrullaje que se realizaba en la Zona Operacional IV, en Pedro Castellano y Turquía, en la noche de este lunes, informó la Jefatura de Montevideo.
Los policías inspeccionaron el vehículo, que tenía marcas similares a disparos en la parte de atrás, y dentro encontraron una caja blanca con 25 envoltorios de sustancia amarillenta.
Auto particular chocó un taxi, que terminó dado vuelta en el centro de Montevideo
El taxista es el propietario del vehículo, tiene 37 años y antecedentes policiales por tráfico interno de armas de fuego, que datan de 2018. Le dijo a la Policía que no sabía de la sustancia y que el taxi es conducido también por otros dos hombres.
Quedó detenido y a disposición de Fiscalía. Además de la droga, le incautaron 6270 pesos, dos celulares, el post del taxi así como el propio vehículo.
Dejá tu comentario