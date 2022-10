Para Lacalle Pou reforma jubilatoria es "necesaria, sostenible y solidaria" y espera "vengan aportes"

"Este es un proyecto perfectible. Obviamente que guarde las características de la necesidad, de la sostenibilidad y de la solidaridad", remarcó.

En ese sentido, dijo que esta etapa del proceso culmina con "amplísima participación" de expertos a través de la comisión creada a partir de la Ley de Urgente Consideración para tratar este tema, así como de la coalición.

"Es un proceso de larga data, por lo menos los últimos tres gobiernos, donde la dirigencia política toda del uruguay entendía que la reforma de seguridad social era de carácter urgente", pero que "no cuenta con apoyo de la oposición", aunque el presidente, recuerda, visitó al FA en su sede.

Lacalle Pou aseguró, además, que no considera que tenga costo político la aprobación de la reforma jubilatoria, y que el verdadero costo es no hacerla. "No lo estamos calibrando en términos de cuándo son las elecciones o cuándo empieza la campaña, porque no consideramos que esto tenga costo político. Me atrevo a decir, esto es una opinión, que el costo político lo paga el que no tenga un acto de responsabilidad nacional sabiendo que hay que reformar la seguridad social, y no lo hace. Ese para mí paga el costo político. La coalición va a llegar al próximo proceso electoral con la tranquilidad de haber cumplido con el deber ético de algo que se anuncia hace más de 15 años y que llegó la coalición y avanza".

Además, habló del trabajo en conjunto de los partidos del gobierno: "Una vez más, la coalición se pone de acuerdo".

Al respecto de los subsistemas, dijo que están todos incluídos en la reforma: el de las Fuerzas Armadas,el policial, la Caja Bancaria, la Caja de Profesionales, el BPS. "El Ministerio de Trabajo básicamente está trabajando con la Caja de Profesionales y con la Caja Bancaria y remarcó que las trayectorias de ambas "están muy complicadas a muy breve plazo", enfatizó.