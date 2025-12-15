"Para el verano que viene hay que hacer una prueba sacando los ómnibus de Punta del Este", dijo el intendente Abella

El intendente de Maldonado , Miguel Abella , aseguró que el gobierno departamental estudia la posibilidad de eliminar los ómnibus interdepartamentales de Punta del Este .

Abella expresó preocupación por el tránsito y la movilidad en el departamento ante el crecimiento demográfico de más de 23% de un censo al otro, a lo que se suma el incremento vehicular por la temporada.

"Creo que tenemos que empezar a buscar soluciones y empezar a transitar de otra manera el tema de la movilidad", afirmó el jefe comunal. En ese sentido, Abella sostuvo que "para el verano que viene hay que hacer una prueba sacando los ómnibus de Punta del Este".

En otro orden, el intendente destacó el buen nivel de reservas para la temporada, según los números de las cámaras empresariales que trabajan en el departamento. "Son señales muy positivas", afirmó y también de cara hacia la segunda quincena de febrero.

"Vamos a tener un verano más largo del que pensábamos", dijo. Abella espera que sea una temporada tranquila, con seguridad, limpieza e higiene para el disfrute de los turistas.