"Para el PN es una verdadera vergüenza": Heber mostró indignación por corrupción en Artigas y pidió "ser más duros"

"La corrupción es corrupción y no importa su dimensión", insistió el senador.

Lamentó que el partido "pueda sentirse dolido por la acción de unos pocos". "Lo que tenemos que hacer es actuar bien, porque eso es lo que nos distingue de otros partidos que tuvieron las mismas actuaciones. Fue ser implacables con los nuestros. Ser más duros con los nuestros para que nosotros podamos levantar nuestra voz para tener la oportunidad de señalar con el dedo", apuntó.

Y agregó: "De los hechos que han tratado de engrandecer, no hay un solo hecho de acto de gobierno de corrupción, salvo este. Que no se podrá decir que es del gobierno nacional, pero no es excusa. Hay un hecho de corrupción en un gobierno del Partido Nacional en el departamento de Artigas".

Heber lamentó que Caram y Dos Santos "estaban conscientes de que estaban cometiendo un delito", porque lo reconocieron ante la Justicia para obtener una condena abreviada.

"Los blancos vamos a estar mirando qué hace la comisión de ética".

Heber dijo que en el Partido Nacional las instituciones son respetadas. Y "quienes hoy pasan a la comisión de ética no fueron respetuosos con el directorio del Partido Nacional", lamentó. "Los blancos vamos a estar mirando muy claramente qué hace la comisión de ética con estas acusaciones y confesiones. Acá no estamos frente a dirigentes electos por su pueblo que proclaman su inocencia. Estamos frente a personas que admiten su culpabilidad. Y esto es lo novedoso, que nunca había pasado en el Partido Nacional", sostuvo.

Y recordó que "hubo confesiones" ante la Justicia, por el juicio abreviado. "No minimicemos el hecho de que era por horas extras. La corrupción es corrupción y no importa su dimensión", enfatizó.

"Yo miro a la presidenta (del directorio, Macarena Rubio) y no quiero estar en sus zapatos", agregó.

"Lo que nosotros tenemos que resolver lo tenemos que resolver nosotros, no la Justicia ni la Corte Electoral.

El senador recordó que canta la canción "Orgullosamente blanco". Y explicó: "No me avergüenzo porque sé que el partido va a ser duro, va a actuar como tiene que actuar. Hubo hechos de corrupción en la Intendencia de Artigas, del Partido Nacional".