Álvaro Delgado le pidió a Caram "que renuncie a la intendencia de Artigas y que no se presente como candidato a diputado"

“El otro día yo comenté que lo que está mal está mal y no hay dos cristales diferentes para medir las cosas, y en las últimas horas, en los últimos días hablé con el intendente Caram y le solicité que renuncie a la intendencia de Artigas y le solicité además que no se presente como candidato a diputado porque nos parece importante dar esa señal y él aceptó y se hará efectiva en las próximas horas. Se va a tramitar en las próximas horas”, aseguró Delgado este lunes.

“Le pedí que renuncie a la Intendencia de Artigas independientemente de lo que decida la Corte Electoral y que además no se presente como candidato a diputado, cosa que aceptó y se va a procesar en las próximas horas”, insistió Delgado al ser consultado sobre el análisis que hará la Corte Electoral cuando se reúna el miércoles para definir si Caram está habilitado o no para ejercer como intendente departamental al haber sido imputado y condenado por el delito de omisión de los funcionarios públicos a denunciar hechos de apariencia delictiva en la administración pública.

Caram fue condenado en el caso del pago ilegal de horas extra en la Intendencia de Artigas. Por este caso también fue imputado y condenado su primo Rodolfo Caram, ex secretario general de la Intendencia, y la esposa de Rodolfo Caram, ambos por el delito de fraude.

Además, y también por este caso fue imputada y condenada la ex diputada (renunció la semana pasada) Valentina Dos Santos. En su caso se imputo un delito de usurpación de funciones porque siendo diputada dio órdenes y tomó resoluciones en la Intendencia de Artigas referidas a las horas extra.

Consultado sobre si este episodio en la Intendencia de Artigas puede perjudicar su campaña como candidato a la Presidencia, Delgado respondió: “Si no hubiéramos actuado de esta forma capaz que sí. Estamos sobrados de situaciones de estas en el período pasado que siguen festejando. Lo que importa es cómo se resuelven estas situaciones y qué actitudes se toman. En este caso actuamos preventivamente y le pedimos que renuncie a la Intendencia y a su candidatura como diputado, cosa que aceptó y se procesará en las próximas horas. Esto independiente de la decisión de la Corte Electoral y del Comité de Ética del Partido Nacional.

Consultado sobre la situación de la ex diputada nacionalista Valentina Dos Santos y la posibilidad de que asuma como intendenta en lugar de Caram, Delgado respondió: “Valentina Dos Santos ya no pertenece al Partido Nacional porque renunció al mismo, por ende yo, como candidato a presidente por el Partido Nacional no puedo incidir en eso. Lo que sí, puedo dar mi opinión como ciudadano y no estoy de acuerdo en que ella asuma como intendenta departamental”.