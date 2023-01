"Para él existió una falla e intentó controlar el vehículo", dijo abogado del chofer de Copsa

El abogado aseguró que, según su defendido, hubo una falla mecánica en el ómnibus que derivó en que perdiera el dominio del coche y no pudiera controlarlo. El ómnibus se cruzó de senda (la ruta 9 es de doble vía en ese tramo, kilómetro 93) rompió la barrera de contención y cayó por un costado hacia la faja natural.

“Hay que ser muy precavidos, estamos esperando los informes y las pericias técnicas y científicas.

Nuestro defendido está muy consternado, con un impacto psicológico muy grande, porque la verdad es que ha sido una tragedia”, insistió Serrón.

Consultado acerca del audio que envió el chofer a un compañero horas antes del accidente, y en el que advierte que el ómnibus “se zangolotea para todos lados”, el abogado dijo que no integra aún la investigación de la fiscal Jéssica Pereira, por lo que no lo tiene en cuenta.

“Esos audios estamos por corroborar que hayan sido de la autoridad de él. Yo no hablé con él, pero básicamente los audios o lo que haya en los medios de prensa no es relevante para nosotros, para nosotros lo que importa es lo que está en la carpeta fiscal, lo que se investiga en la Justicia y lo que se va a llevar a un eventual proceso, si existe”, comentó Serrón, y agrego: “aparentemente existió una preocupación porque había ciertos movimientos del vehículo que preocupaban pero eso no lo tengo definido concretamente”.