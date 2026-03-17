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INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Para Bergara convenio con Adeom "es deseable pero no a cualquier costo" y debe "considerar intereses de la ciudadanía"

"La contrapropuesta es realmente muy lejana, es volver al punto de inicio", aseguró el intendente de Montevideo sobre la negociación con el sindicato.

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El intendente de Montevideo Mario Bergara dijo que espera que el convenio colectivo con Adeom se pueda concretar, pero que el mismo debe estar sujeto a los intereses de la ciudadanía.

"El convenio colectivo es deseable", afirmo el intendente y lo respaldó por "reglas de funcionamiento bien definidas, aumento salarial explícito, un cronograma claro de presupuestaciones, de ascensos, de ingresos".

De todos modos, aclaró que "también se puede trabajar sin convenio si es que no se llega a un acuerdo. El convenio es deseable pero no puede hacerse a cualquier costo".

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"Lo que nosotros sentimos es que después de haber hecho un gran esfuerzo tanto la directiva de Adeom como nosotros, y haber llegado a un preacuerdo en el mes de diciembre, hoy por hoy, después de que la Asamblea de Adeom rechazó ese preacuerdo, la contrapropuesta es realmente muy lejana, es volver al punto de inicio", sostuvo Bergara y remarcó: "No podemos pensar que haya convenio sin considerar los intereses de la ciudadanía".

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