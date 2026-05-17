Bergara dijo que tiene un "proyecto primario" para evitar inundaciones en Aguada: inversión sería de hasta USD 40 millones

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, dijo que tiene un “proyecto primario” para una obra que mejore el saneamiento en la zona de La Paz y Avenida del Libertador, en Aguada, para evitar inundaciones en los días de lluvia intensa en cortos periodos.

El jerarca valoró que el predio de la ex Estación de AFE haya pasado a manos del Estado. Opinó que se debería abrir un llamado de proyectos. Y en la zona, afirmó que “la Intendencia tiene que contribuir”.

Para el saneamiento “tenemos una especie de proyecto primario” y está bajo “evaluación”, indicó. La inversión es de “entre 30 y 40 millones de dólares”, adelantó.

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Pero destinar el dinero a esa obra, de momento, no está prevista en el presupuesto departamental, por lo que habría que implementarlo y trabajar en ello, sostuvo.

“Es indudable que hay que hacer una intervención muy importante”, señaló Bergara sobre el predio de AFE y de la zona en general.