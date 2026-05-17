RECIBÍ EL NEWSLETTER
La paz y avenida libertador

Bergara dijo que tiene un "proyecto primario" para evitar inundaciones en Aguada: inversión sería de hasta USD 40 millones

Mario Bergara afirmó que la Intendencia debe mejorar el saneamiento en la zona para evitar inundaciones los días de lluvia intensa. De momento, el proyecto no está contemplado en el presupuesto de la comuna.

Mario Bergara, intendente de Montevideo.

Foto: Maximiliano Correia, Subrayado.

Foto: Maximiliano Correia, Subrayado.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, dijo que tiene un “proyecto primario” para una obra que mejore el saneamiento en la zona de La Paz y Avenida del Libertador, en Aguada, para evitar inundaciones en los días de lluvia intensa en cortos periodos.

El jerarca valoró que el predio de la ex Estación de AFE haya pasado a manos del Estado. Opinó que se debería abrir un llamado de proyectos. Y en la zona, afirmó que “la Intendencia tiene que contribuir”.

Para el saneamiento “tenemos una especie de proyecto primario” y está bajo “evaluación”, indicó. La inversión es de “entre 30 y 40 millones de dólares”, adelantó.

Mario Bergara. 
Seguí leyendo

"La idea es fiscalizar, pero siempre iniciando desde la información", dijo Bergara sobre uso de contenedores

Pero destinar el dinero a esa obra, de momento, no está prevista en el presupuesto departamental, por lo que habría que implementarlo y trabajar en ello, sostuvo.

“Es indudable que hay que hacer una intervención muy importante”, señaló Bergara sobre el predio de AFE y de la zona en general.

Temas de la nota

Lo más visto

Homicidio, femicidio y suicidio en Los Cerrillos: un policía mató a su ex, a la actual pareja de ella y se quitó la vida
CANELONES

Homicidio, femicidio y suicidio en Los Cerrillos: un policía mató a su ex, a la actual pareja de ella y se quitó la vida
FEMICIDIO DE FLORENCIA RODRÍGUEZ

"Una tragedia que enluta a toda la comunidad": alcaldesa de Los Cerrillos lamentó asesinato de concejala
DEAD PRESIDENTS

Especialista no descarta que puedan darse más filtraciones por parte de responsables de últimos ataques
CRÍMENES DEL DOMINGO

Imputaron a delincuente por doble homicidio en Colinas de Solymar; pareja asesinada no estaba relacionada a disputa narco
CONVENCIÓN Y SORIANO

Olga, la vendedora de tortas fritas de 71 años, tras conocerse su historia: "Sentí el cariño, el apoyo, un impulso"

Te puede interesar

Foto: Maximiliano Correia, Subrayado. video
La paz y avenida libertador

Bergara dijo que tiene un "proyecto primario" para evitar inundaciones en Aguada: inversión sería de hasta USD 40 millones
Foto: Subrayado. Hospital de Las Piedras, Canelones.
Barrio los solares

Homicidio en Sauce: un hombre fue apuñalado en el abdomen y el agresor está identificado, afirma la Policía
Foto: Subrayado. video
rambla de montevideo

El incendio en un edificio de Malvín dejó ocho personas intoxicadas por humo

Dejá tu comentario