"Palabra Plena", la propuesta teatral del psicólogo y escritor argentino Gabriel Rolón se podrá ver por última vez en una nueva función este jueves 26 de noviembre desde las 19 horas en el Auditorio Nacional Adela Reta del Sodre.

"Palabra Plena" es una invitación de Rolón a reflexionar sobre el valor de la palabra y su capacidad para definir, transformar y comprometer a la persona, a través de un recorrido por temas como el amor, la pérdida, la felicidad, la angustia, la esperanza y el deseo.

"La palabra es abismo. Es al mismo tiempo herramienta y conflicto. Comunicación y malentendido. Verdad y mentira. Habitamos en la confusión. Y en esa confusión nos jugamos la vida".

Las entradas están a la venta a través de Tickantel. El espectáculo tiene alta demanda y hay espera para la compra de entradas.