Jazmín Esquivel salió de la casa de Gran Hermano Uruguay el domingo por decisión del público. Fue la novena elimina del reality con más del 57% de los votos negativos.

"Jaz" jugó, se divirtió y fue protagonista de la casa. Aseguró que buscaba una experiencia y no se arrepiente de haber entrado a GH Uruguay, que definió como "una experiencia única". "Fue un antes y un después", afirmó y se mostró "muy agradecida" por la oportunidad.

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En sus primeras horas fuera de la casa, se manifestó en "shock" y sorprendida por el amor y el cariño recibido por el público.

Consultada por la eliminación en una placa con Tai y Melanie, y tras una nominación espontánea conjunta, Jazmín dijo que "fue una mala decisión", pero que cumplió su meta de permanecer dos meses adentro de la casa. "Me fui contenta. Triste, porque no me quería ir en este momento, pero contenta a la vez", aseguró.

"Jaz" dijo que le dio "mucho show, alegría y mucho movimiento" a la casa. Habló de la ansiedad por el aislamiento y su rutina de ejercicios y alimentación. Afuera de la casa aseguró que sería amiga de Melanie, porque tienen cosas en común más allá del juego. Sobre su futuro, quiere ser cantante, afirmó.