Padres y alumnos de UTU de Soca denuncian estado de los baños: "Se te cae un pedazo de pared en la cabeza"

Padres y alumnos de la UTU de Soca denuncian importante deterioro del centro educativo. A través de un video que difundieron en redes sociales, dieron a conocer el estado deplorable de los baños y de otras instalaciones.

La problemática comenzó a principio de este año. El 17 de junio presentaron dos cartas, una ante el Municipio de Soca y otra ante ANEP.

Este martes de tarde se concentraron en el centro de estudios para reclamar soluciones. Al momento asisten unos 40 alumnos y 20 profesores.

"Las condiciones de los baños lamentables desde el año pasado. Vas al baño a hacer tus necesidades y se te cae un pedazo de pared en la cabeza. No podés apoyarte porque se te ensucia la ropa", dijo uno de los alumnos.

La institución cuenta con tres baños, uno para hombres, otra para mujeres y uno para los profesores. El de los hombres fue clausurado por lo que tienen que usar el de las mujeres y ellas el de profesores. A esto se le suma que un alumno sufrió una descarga eléctrica cuando encendió la luz de uno de los baños.

Por su parte, las autoridades confirmaron a Subrayado que están al tanto de la situación desde principios de año y que los temas burocráticos del Estado hacen que, muchas veces, se tengan que postergar las intervenciones. Además, señalaron que las obras están por comenzar.

El ingeniero civil Mario Suárez dijo a Subrayado que se está en la etapa de adjudicación de obras y que seguramente antes de fin de año los baños estarán nuevos para los estudiantes y profesores.