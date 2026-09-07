Padres, vecinos y profesores se movilizan en reclamo de bachillerato para liceo de La Teja: "Que las autoridades se pongan las pilas"

Padres, vecinos y profesores se movilizan en La Teja en reclamo de bachillerato para el liceo del barrio.

"Estamos hablando de 800 estudiantes que todos los años egresan de 3° de liceo y UTU para 4° año, y no tiene dónde cursar bachillerato aquí en La Teja y en la zona oeste es muy complejo", explicó uno de los docentes.

Y agregó: "La respuesta de ANEP es que quieren construir acá un liceo de de Primer Ciclo (...) que las autoridades se pongan las pilas y solucionen esto".

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El profesor dijo que desde hace mucho tiempo vienen luchando para que los estudiantes tengan el bachillerato y que la comisión junto con ANCAP y la Intendencia de Montevideo consiguieron el terreno. Además, destacó que en el predio hay construcciones que se pueden aprovechar.

"Le estamos dando una solución a las autoridades y lo que hacen es resolver construir otro liceo que en la zona no se precisa", manifestó.

Los estudiantes que cursarían serían del Paso de la Arena, La Teja, Santa Catalina y Casabó. "Podríamos estar hablando más de 1.000 por año", indicó.