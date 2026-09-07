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HOMICIDIO EN FLORIDA

Imputaron por femicidio al adolescente de 17 años detenido por el homicidio de una mujer de 69 en Cardal

La víctima fue hallada muerta en su casa de la localidad de Florida. Es familiar de la expareja de la mujer, que tenía un quiosco en el predio de su propiedad.

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Un adolescente de 17 años fue imputado este lunes por el homicidio de una mujer de 69 años, que fue encontrada muerta el sábado en su casa de la localidad de Cardal, departamento de Florida.

La Fiscalía de Florida de 1º turno logró la imputación del adolescente por un delito de homicidio especialmente agravado por femicidio y se determinó como medida cautelar la internación del imputado en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) por 150 días, mientras continúa la investigación.

Pasado el mediodía del sábado, la pareja de la víctima denunció ante la seccional 16ª que al llegar a la vivienda encontró desorden en el interior. El hombre le dijo a los efectivos que estaba trabajando en el campo y al no obtener respuesta a las llamadas telefónicas que le realizó varias veces, resolvió ir hasta la casa de la mujer.

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Cuando la Policía llegó al lugar encontró a la mujer tendido en el piso y manchas de sangre a su alrededor, informó la Policía de Florida.

Personal médico constató que la muerte de la mujer había sido violenta y Policía Científica realizó el relevamiento de la escena.

El adolescente imputado es familiar de la expareja de la víctima. La mujer tenía un quiosco en el predio de su propiedad. El autor del crimen se presentó en la seccional primera y aseguró a los policías haber sido el autor del crimen, por el que este lunes se dispuso su imputación e internación en el INISA.

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