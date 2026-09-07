Fernando Pereira: "¿Cuál es el enojo, no se puede hablar de Lacalle Pou en Uruguay?"

Fernando Pereira en rueda de prensa tras la reunión con el presidente Orsi.

“¿Cuál es el enojo, no se puede hablar de Lacalle Pou en Uruguay?”, preguntó el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, este lunes en rueda de prensa tras reunirse con el presidente Yamanadú Orsi en Torre Ejecutiva (Casa de Gobierno).

La reunión fue en el marco de los encuentros mano a mano que Orsi mantuvo con los líderes de los partidos políticos.

El viernes pasado fueron las reuniones con Andrés Ojeda (Partido Colorado), Pablo Mieres (Partido Independiente) y Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto).

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El Partido Nacional decidió no acudir a la reunión conjunta que en principio había planteado Orsi, y tampoco confirmó la asistencia del presidente del Directorio, Álvaro Delgado, a un encuentro mano a mano con el mandatario.

Fernando Pereira cuestionó esta decisión y dijo que el objetivo de las reuniones convocadas por Orsi es mantener “la tradición” de Uruguay de tener una política de Estado en relaciones internacionales.

De hecho Orsi planteó las reuniones con la oposición para hablar de su viaje a Estados Unidos a fin de mes, para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas.

En este sentido cobra especial relevancia el reciente anuncio del presidente Donald Trump de un acuerdo con el gobierno de Venezuela para controlar cerca del 60% de su producción petrolera.

Al respecto Lacalle Pou publicó un mensaje en redes sociales el viernes 4 de setiembre en el que pidió una "transición real, ni negocio ni explotación" en Venezuela.

En este sentido Fernando Pereira criticó que “la política internacional” se haga “con un tuit”, y sobre la situación en Venezuela, agregó: “Hay una actitud que nos lleva a pensarnos como país tras el poder que ha establecido Estados Unidos en América Latina”.

Se refirió así a lo ocurrido el 3 de enero de este año, cuando un comando armado de las fuerzas especiales norteamericanas ingresó a Caracas y se llevó detenido a Nicolás Maduro, que ahora enfrenta un juicio en Estados Unidos.

“Es un tema doloroso, casi de colonialismo. Me duele mucho que esté pasando eso en América Latina, pero es un acuerdo entre dos países”, dijo sobre Estados Unidos y Venezuela.

Bajar el tono

Fernando Pereira fue consultado también sobre lo que dijo Ojeda tras la reunión con Orsi, el viernes pasado, acerca de bajar el tono de la discusión política entre los partidos de oposición y el Frente Amplio, incluido aquí el gobierno.

En este sentido Pereira cuestionó a la oposición por pedir eso cuando, dijo el presidente del FA, hubo salidas de tono de dirigentes del Partido Nacional, y apuntó a los senadores Carlos Camy y Martín Lema.

Pereira cuestionó a Camy por lo que a su entender fue “una amenaza” a la subsecretaria del Interior, Gabriela Valverde, quien había dicho que el incremento de casos de suicidio en la Policía tenía alguna relación con la frase que una vez dijo Jorge Larraga cuando fue ministro del Interior: “hay orden de no aflojar”.

Según Pereira, Camy dijo que no respondía de otra forma con Valverde porque es mujer.