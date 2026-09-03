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DE 14 A 20 AÑOS

Bachillerato Tecnológico 2027 en Ánima: hasta el 25 de setiembre hay plazo para inscribirse

La convocatoria es para jóvenes entre 14 y 20 años con ciclo básico aprobado. El cupo es de hasta 50 estudiantes.

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Hasta el 25 de setiembre, hay plazo para la inscripción al Bachillerato Tecnológico 2027 en Ánima. La convocatoria es para jóvenes entre 14 y 20 años con ciclo básico aprobado.

Santiago Texeira, tutor académico de Ánima, indicó que la institución educativa tiene las opciones de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y de Administración.

Los interesados deben inscribirse a través de la página web de Ánima. El cupo es de hasta 50 estudiantes. Si la cantidad de alumnos que finaliza el proceso de inscripción supera el cupo, se hará un sorteo en diciembre.

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