"Las señales que estamos recibiendo son alentadoras", dijo Orsi sobre Argentina; espera reunirse con Milei en Uruguay

“Quedamos en que nos juntábamos acá en Uruguay cuando pudiéramos”, dijo Yamandú Orsi sobre una posible reunión con su par de Argentina Javier Milei.

El presidente Yamandú Orsi fue consultado este miércoles sobre los contactos bilaterales con Argentina en momentos en que el gobierno de Javier Milei cerró un acuerdo comercial con Estados Unidos que implica reducción de aranceles y eliminación de otro tipo de barreras comerciales, algo que Uruguay sigue de cerca y que motivó ya una reunión de Orsi con el embajador del gobierno de Donald Tump en Montevideo, y un mano a mano del canciller Mario Lubetkin con su par argentino en Buenos Aires.

“Estamos con mucha expectativa. De más está decir que los movimientos económicos que ocurran en la interna de la República Argentina acá repercuten, y las señales que estamos recibiendo son alentadoras, porque tienen que ver con la diferencia de moneda, las expectativas, y tiene que ver también con la tranquilidad con que se mueven los actores que terminan tomando decisiones, y eso creo que es alentador por lo menos”, dijo Orsi en Punta del Este durante una rueda de prensa tras participar del inicio de la asamblea anual de zonas francas de América.

Consultado sobre una posible reunión con el presidente Milei, el mandatario uruguayo respondió: “Quedamos en que nos juntábamos acá en Uruguay cuando pudiéramos. Es una buena oportunidad, tenemos temas en común”.

"Va a haber traslados en cárceles y eso genera ruidos": la explicación de Orsi al atentado contra el INR

Orsi fue consultado también sobre las elecciones presidenciales del domingo pasado en Chile, que determinaron una segunda vuelta entre la izquierdista Jeannette Jara y el derechista José Antonio Kast.

“Falta la segunda parte, creo que sorprenden algunos datos. Más allá de que te pueda sorprender hay una tendencia que marca que en Chile hay un movimiento pendular entre la izquierda y la derecha, o centro izquierda y centro derecha, que sigue activo”, dijo Orsi.

