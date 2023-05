Padres de liceo de Casarino denuncian amenazas contra centro de estudios

La segunda sucedió este miércoles, cuando otra persona que no estaría relacionada con dicha joven, amenazó con prender fuego la institución.

Por último, este viernes un joven publicó un mensaje en Instagram, convocando a gente para hacer una balacera en el liceo.

Dayana denuncia que las autoridades del liceo no informaron a los padres sobre estos hechos y que no toman ninguna medida para proteger a los estudiantes. Además contó que quisieron realizar una denuncia policial, pero no lo pudieron hacer porque no eran amenazan puntuales contra cada joven.