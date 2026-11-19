Una maestra de Maldonado fue agredida por un alumno de 3° año de la Escuela N° 99; el caso fue denunciado por los padres y está bajo la órbita de la Inspección de Primaria.

La maestra denunció el episodio de violencia en la dirección y los padres decidieron elevar una carta.

El padre de una de las alumnas dijo a Subrayado que los hechos de violencia se han venido dando durante todo el año y que buscan una solución integral que contemple y asista a todas las partes.

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"Ha tenido problemas todo el año. Le pega a los compañeros, les ha pegado a las maestras, a la profesora de inglés, y es un niño que ya los chicos le tienen miedo. Llegó el punto ayer que le pegó a la maestra. La maestra no puede, psicológicamente están destruidos, tanto maestras como directora", relató.

Y agregó: "Primaria siempre nos dice lo mismo, que está en estudio, de que algo van a hacer, pero jamás hacen nada, porque no es de ahora, es de meses atrás".

El padre dijo que la maestra está con licencia médica. Este jueves, los padres decidieron no enviar a sus hijos a clases.