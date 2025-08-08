Carolina Cosse dijo que "el Partido Nacional tiene graves problemas internos", y que "se abuchean entre ellos"

La vicepresidenta Carolina Cosse respondió al Partido Nacional por criticar el monto estimado de los festejos por los 100 años del Palacio Legislativo, que según dijeron legisladores blancos podría llegar a los 200.000 dólares, aunque ahora los festejos fueron suspendidos para su revisión .

“La oposición no es toda la misma, creo hay tonos diferentes. Creo que el Partido Nacional tiene graves problemas internos, lo lamento mucho pero”, dijo Cosse este viernes en rueda de prensa.

Y agregó: “Ellos mismos en la elección de su presidente han tenido abucheos, se abuchean entre ellos. Frente a una situación de una interna que no resuelven, la mejor defensa es un buen ataque.

Seguí leyendo Blancos responden a Cosse: "Es una gastadora compulsiva de plata ajena, todo lo que toca lo funde", dijo Javier García

Creo que en ese marco de sus problemas internos que no han resuelto, no resuelven su autocrítica porque se abuchean, lo que optan es por criticar al gobierno”.

“Entonces, mientras no resuelvan su interna, creo que vamos a estar sujetos a una ola, y no todo el Partido Nacional, porque también hay figuras políticas dentro del Partido Nacional que tienen otra actitud con el gobierno, que yo felicito”, apuntó.

“Los otros partidos han tenido otra actitud, otro tono en todos los temas, el Partido Colorado, Cabildo, el Partido Independiente. Creo que es un problema del Partido Nacional. Lo siento mucho”, finalizó.