RECIBÍ EL NEWSLETTER
VICEPRESIDENTA

Carolina Cosse dijo que "el Partido Nacional tiene graves problemas internos", y que "se abuchean entre ellos"

La vicepresidenta Carolina Cosse respondió así al Partido Nacional por criticar el monto estimado de los festejos por los 100 años del Palacio Legislativo. Apuntó a Álvaro Delgado también.

Cosse-agosto-nota

“La oposición no es toda la misma, creo hay tonos diferentes. Creo que el Partido Nacional tiene graves problemas internos, lo lamento mucho pero”, dijo Cosse este viernes en rueda de prensa.

Y agregó: “Ellos mismos en la elección de su presidente han tenido abucheos, se abuchean entre ellos. Frente a una situación de una interna que no resuelven, la mejor defensa es un buen ataque.

blancos responden a cosse: es una gastadora compulsiva de plata ajena, todo lo que toca lo funde, dijo javier garcia
Seguí leyendo

Blancos responden a Cosse: "Es una gastadora compulsiva de plata ajena, todo lo que toca lo funde", dijo Javier García

Creo que en ese marco de sus problemas internos que no han resuelto, no resuelven su autocrítica porque se abuchean, lo que optan es por criticar al gobierno”.

“Entonces, mientras no resuelvan su interna, creo que vamos a estar sujetos a una ola, y no todo el Partido Nacional, porque también hay figuras políticas dentro del Partido Nacional que tienen otra actitud con el gobierno, que yo felicito”, apuntó.

“Los otros partidos han tenido otra actitud, otro tono en todos los temas, el Partido Colorado, Cabildo, el Partido Independiente. Creo que es un problema del Partido Nacional. Lo siento mucho”, finalizó.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ABOGADO DENUNCIA IRREGULARIDADES

Uruguayo deportado de Argentina: "Me separaron de mi familia, tengo 60 y no sé si me puedo levantar de vuelta"
POLICÍA CAMINERA

Ministerio del Interior informó la ubicación de sus cinco radares de control de velocidad en rutas nacionales
cuatro detenidos

Compraban autos con dólares falsos en Maldonado y fueron detenidos: en la vivienda encontraron uno de los vehículos
así fue el operativo

Quiso estafar a una mujer y lo arrestaron en la puerta del banco: le había pedido que retirara USD 25.000
MAURICIO SOSA

Arquitecto especialista en alturas afirmó que siniestros laborales se dan por "falta de capacitación" en seguridad

Te puede interesar

Carolina Cosse dijo que el Partido Nacional tiene graves problemas internos, y que se abuchean entre ellos video
VICEPRESIDENTA

Carolina Cosse dijo que "el Partido Nacional tiene graves problemas internos", y que "se abuchean entre ellos"
Blancos responden a Cosse: Es una gastadora compulsiva de plata ajena, todo lo que toca lo funde, dijo Javier García video
POLÉMICA COSSE-PARTIDO NACIONAL

Blancos responden a Cosse: "Es una gastadora compulsiva de plata ajena, todo lo que toca lo funde", dijo Javier García
Incautaron una escopeta y municiones en una encomienda postal enviada del litoral a la frontera con Brasil
SEGUNDA INCAUTACIÓN EN LA SEMANA

Incautaron una escopeta y municiones en una encomienda postal enviada del litoral a la frontera con Brasil

Dejá tu comentario