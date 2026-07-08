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Padres de alumnos de Escuela 129 denuncian reiterados robos de aires acondicionados y tejido; piden patrullaje

La alcaldesa de la localidad de Toledo dijo que han ocurrido hechos de violencia en los centros de barrio y que enviaron una carta al ministro del Interior.

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Denuncian el robo de equipos de aire acondicionado en una escuela pública de la localidad de Toledo, en el departamento de Canelones.

No es la primera vez que la Escuela N° 129 sufre robos; los padres piden soluciones y más patrullaje ya que además, hay una casa deshabitada que según comentaron, genera inseguridad.

Una de las madres dijo a Subrayado que no solo roban aires acondicionados si no también el tejido, en varias ocasiones. "La Policía no está, no existe", sostuvo.

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La mujer comentó que los niños deben ir abrigados porque la escuela es muy fría.

Por su parte, la alcaldesa de Toledo dijo que individuos agarraron a tres funcionarias del centro de barrio, las metieron en el baño y les robaron los celulares. Además, en el centro de barrio que funciona en la capilla, delincuentes robaron aires acondicionados.

"Hoy tenemos un centro de barrio que no se puede usar por eso mismo. Nadie quiere ir allí por la inseguridad que, casualmente hay una escuela, la 236", comentó.

Y agregó: "Si no es el tejido son los aires. Se mandó el 14 de mayo al ministro del Interior pidiendo más apoyo de la Guardia Republicana que cuando estuvo en un momento dio bastante resultado, fue muy positiva la respuesta".

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