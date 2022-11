Padre de Hernán Fiorito a la fiscal: "Se ve que a ella no le mataron un hijo"

Gastón Fernández Mier estuvo preso hasta diciembre del año 2018 por el crimen de Hernán Fiorito , el joven de 20 años hincha de Peñarol que fue asesinado en Santa Lucía. En ese momento fue liberado junto a otros 14 detenidos por el mismo caso. Desde entonces no estuvo en la cárcel.

En aquel momento, el abogado Jorge Barrera fue quien se encargó de defender a la familia pero actualmente no cuentan con un abogado específico. “No puede quedar así esto, queremos una solución definitiva”.

El caso fue tratado mediante el Código Penal anterior y según supo Subrayado, la fiscal encargada de llevar el caso al juicio final pidió más de 20 años de prisión para quienes participaron en el asesinato. “Para mí son todos culpables, porque hicieron 60 kilómetros para venir a cometer un crimen, para mí no hay inocentes. El dolor que producen, no tienen ni idea ellos. Quedó una familia destrozada hasta el día de hoy”. Y agregó: “Yo quiero la verdad, que se haga justicia, es todo lo que pido porque el dolor ha sido muy grande”.

Consultado sobre la opinión de la familia ante el desarrollo del juicio señaló que al dejarlos en libertad hubo un fallo de Fiscalía, “me mataron un hijo, no mataron un pájaro. Sostengo que ahí falló la Fiscalía o la fiscal del caso en ese momento que los dejó en libertad. Se ve que a ella no le mataron un hijo, sino quedate tranquilo que no los dejaba libres”.

Fiorito dijo que se enteró ayer de la fuga de Mier y sobre la captura de Interpol. Según supo Subrayado, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber dijo que no hubo justicia en este caso y que en consecuencia hubo otros homicidios. “A causa de no haber justicia suceden las cosas que suceden después. Yo no quiero que haya más Hernán, ni de un lado ni del otro. Que se termine con la violencia y se haga justicia por mi hijo”.

A través de Subrayado pidió a los fiscales que sean lo más objetivos posibles, que razonen y se pongan en el lugar de toda la familia.