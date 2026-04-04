Paciente agredió a funcionarios y provocó daños en policlínica de Parque del Plata

Funcionarios de Asse de la policlínica de Parque del Plata denunciaron la agresión de una paciente que se descontroló causando daños el lugar de atención y lesiones a los trabajadores.

Desde la Federación de Funcionarios de Salud Pública emitieron un comunicado donde expresaron su "más enérgico rechazo ante los hechos de violencia ocurridos en el Centro de Salud de Parque del Plata" y aclararon que "lejos de ser hechos aislados se están reiterando con mayor frecuencia".

Agregaron que "quienes cumplen funciones en los servicios de salud lo hacen para cuidar a la población, y no pueden ni deben ser objeto de agresiones en su lugar de trabajo" y reclaman "seguridad para quienes trabajan al servicio de la comunidad".

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Edith Melo y Gabriela García, integrantes de la federación contaron a Subrayado que la paciente fue asistida y cuando se le va a sacar la vía para darle el alta "se desacata, y empieza a agredir a todos los compañeros y a la parte edilicia. Rompió vidrios, camillas, agredió al personal".

Aclararon que está hecha la denuncia correspondiente.