RECIBÍ EL NEWSLETTER
INCIDENTES

Paciente agredió a funcionarios y provocó daños en policlínica de Parque del Plata

Desde la Federación de Funcionarios de Salud Pública emitieron un comunicado donde expresaron que "lejos de ser hechos aislados se están reiterando con mayor frecuencia".

policlinica parque del plata

Funcionarios de Asse de la policlínica de Parque del Plata denunciaron la agresión de una paciente que se descontroló causando daños el lugar de atención y lesiones a los trabajadores.

Desde la Federación de Funcionarios de Salud Pública emitieron un comunicado donde expresaron su "más enérgico rechazo ante los hechos de violencia ocurridos en el Centro de Salud de Parque del Plata" y aclararon que "lejos de ser hechos aislados se están reiterando con mayor frecuencia".

Agregaron que "quienes cumplen funciones en los servicios de salud lo hacen para cuidar a la población, y no pueden ni deben ser objeto de agresiones en su lugar de trabajo" y reclaman "seguridad para quienes trabajan al servicio de la comunidad".

msp advierte por riesgos de consumir hongos silvestres toxicos para la salud: conoce los detalles
Seguí leyendo

MSP advierte por riesgos de consumir hongos silvestres tóxicos para la salud: conocé los detalles

Edith Melo y Gabriela García, integrantes de la federación contaron a Subrayado que la paciente fue asistida y cuando se le va a sacar la vía para darle el alta "se desacata, y empieza a agredir a todos los compañeros y a la parte edilicia. Rompió vidrios, camillas, agredió al personal".

Aclararon que está hecha la denuncia correspondiente.

Temas de la nota

Lo más visto

Nubel Cisneros anunció la llegada de un ciclón extratropical para este martes: qué características tiene
ESTADO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros anunció la llegada de un ciclón extratropical para este martes: qué características tiene
Artemis 2

El astronauta Jeremy Hansen dijo que tuvo la sensación "que estábamos cayendo del cielo hacia la Tierra"
GREGORIO AZNÁREZ

Siete personas lesionadas, entre ellas una bebé, tras choque de vehículos en ruta 9
ANTE FISCALÍA

Denuncian presunta red de venta de permisos falsos para aplicaciones: "Hay alrededor de mil autos ilegales"
rural del prado

Este domingo finaliza la Semana Criolla con entrada gratuita tanto al predio como al ruedo

Te puede interesar

Investigan homicidio de menor de 15 años: fue encontrado herido en el patio de una casa y falleció en centro de salud video
Camino General Leandro Gómez

Investigan homicidio de menor de 15 años: fue encontrado herido en el patio de una casa y falleció en centro de salud
Joven fue apuñalada en el pecho tras discusión callejera mientras esperaba lugar en refugio del Cordón video
BARBATO Y MERCEDES

Joven fue apuñalada en el pecho tras discusión callejera mientras esperaba lugar en refugio del Cordón
Ataque a balazos en Santa Catalina: hombre que estaba en su cuarto recibió disparo en su pierna; está internado video
PASAJE MARINO

Ataque a balazos en Santa Catalina: hombre que estaba en su cuarto recibió disparo en su pierna; está internado

Dejá tu comentario