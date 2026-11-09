Pablo Reguero fue el piloto que llevó al papa León XIV a Paysandú y habló de la experiencia: "Es uno más de nosotros"

El aviador de la Fuerza Aérea, Pablo Reguero, contó su experiencia como "el piloto del papa". Llevó León XIV a Paysandú. "Es uno más de nosotros", dijo sobre el pontífice.

Agregó que "es una persona muy agradable, muy amena" y que estuvo agradecido.

"Es mucha gente que trabajó, desde hace mucho tiempo. Yo soy la cara visible, pero fue mucha gente de la Fuerza Aérea trabajando. Y fue una misión cumplida, muy orgulloso de todo esto", aseguró.

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Su esposa Noelia y su hija Camila, hablaron del orgullo para la familia, y mostraron la medalla y el rosario que le regaló el papa.

"No lo teníamos pensado y se fue de las manos", sostuvo el piloto sobre la viralización del video de su hija.