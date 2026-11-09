El aviador de la Fuerza Aérea, Pablo Reguero, contó su experiencia como "el piloto del papa". Llevó León XIV a Paysandú. "Es uno más de nosotros", dijo sobre el pontífice.
Pablo Reguero fue el piloto que llevó al papa León XIV a Paysandú y habló de la experiencia: "Es uno más de nosotros"
"Es mucha gente que trabajó, desde hace mucho tiempo. Yo soy la cara visible, pero fue mucha gente de la Fuerza Aérea trabajando", aseguró.
Agregó que "es una persona muy agradable, muy amena" y que estuvo agradecido.
"Es mucha gente que trabajó, desde hace mucho tiempo. Yo soy la cara visible, pero fue mucha gente de la Fuerza Aérea trabajando. Y fue una misión cumplida, muy orgulloso de todo esto", aseguró.
Seguí leyendo
Escolares de Rivera clasificaron a Olimpíada de Matemática, no tenían cómo viajar y tras un video viral llegarán a Montevideo
Su esposa Noelia y su hija Camila, hablaron del orgullo para la familia, y mostraron la medalla y el rosario que le regaló el papa.
"No lo teníamos pensado y se fue de las manos", sostuvo el piloto sobre la viralización del video de su hija.
Lo más visto
JIMENA PARDO
Presidenta del BPS sobre las elecciones obligatorias: "Deberíamos tratar de que la gente supiera qué es lo que está votando"
san josé
Un niño de 12 años murió en San José tras herirse con el arma de reglamento de su padre policía
SEGURIDAD
Con unos 5.000 policías, Interior indicó que el último tramo de la visita del papa "se cumplió de acuerdo a la planificación realizada"
SILVIA TEJERA
Adeom presentará denuncia contra la IMM por persecución sindical: "La gran mayoría se intensificaron en la gestión de Bergara"
parque automotor
Dejá tu comentario