Pablo Rago declarado inocente en una causa por abuso sexual

El fallo del caso llegó tras una pericia piscológica practicada a Erika Basile, la muer que dijo haber sido objeto de violencia sexual en 2015 por parte del protagonistas de series como "Clave de sol" (1987) o "Amigos son los amigos" (1992).

El Juzgado Criminal y Correccional 54, a cargo de Walter Candela, ordenó que el Cuerpo Médico Forense buscara indicadores de abuso sexual o daño psicológico a causa de un eventual episodio de violencia de género.

El informe fue firmado por la perito oficial Mónica Herrán, y los peritos de parte Alejandro Laffite (por la querella) y Liliana Cornazzani (por la defensa). El perito de la actriz lo hizo en disconformidad.

"Estoy muy angustiada, tengo mucha bronca”, dijo Basile, al conocer el fallo.

“Él sabe muy bien lo que pasó, que me diga en la cara que eso no sucedió”, agregó la actriz en declaraciones radiales.

La relación entre Basile y Rago comenzó siendo consentida. Duró un tiempo hasta que dejaron de verse.

En 2019, la actriz decidió hacer pública la relación y denunció a Rago por violencia sexual.

"Fui a su casa porque me invitó, acordamos. Había química, nos besamos y estaba todo bien pero sucedió algo que no me esperaba. Me pidió una práctica sexual, me negué, se enojó, se puso agresivo, me insultó y hubo penetración no consentida. Yo me puse mal, me quería ir, pero él me maltrató (…)".

“Fue un shock, no me lo esperaba. Necesito superar esto porque me arruinó la vida”, añadió.

Basile dio que conclusión del juzgado es que "fue una mala experiencia".

Al ser consultada sobre qué le diría a Rago si lo tuviera enfrente, la mujer que es madre de cuatro hijos, afirmó: “Que ahora puede salir de dónde estaba escondido. Que ahora él es una víctima".

El abogado de Basile, Alejandro Cipolla, se pronunció: “Las pericias dieron negativas, es decir, que no hay indicadores de abuso sexual ni de violencia de género. Eso es lo que me acaba de manifestar el perito, pero nosotros firmamos “en disconformidad’ porque entendemos que hubo irregularidades".

"Ahora me voy a juntar con Érika así vemos cómo continuamos, porque sin pruebas y sin la pericia psicológica es imposible seguir con la causa”, advirtió.

Luego de la denuncia, el actor evitó aparecer en público y decidió no hablar del tema.

Esto también repercutió en la obra teatral "Maté a un tipo", que iba a estrenar junto a Miriam Lanzoni el 6 de febrero, y que fue cancelada.

Rago también intervino en la película "El robo del siglo". Su imagen fue retirada del afiche de la película a causa de la denuncia.

La tormentosa relación entre Basile y Rago empezó en 2010, cuando ella era una aspirante actriz y el un artista consolidado.

Después de la denuncia de Basile se filtraron chats en los que quedaba claro que hubo intercambios entre ellos hasta al menos el año 2017.

En algunas entrevistas, ella contó detalles de la relación que los unía primero por temas laborales y luego personales.

"El señor siempre me pedía fotos. Incluso cuando estaba embarazada, porque me dijo que le excitaba. Me dio impresión y se la deje pasar. Pasado un tiempo volvimos a hablar y fui a su departamento".