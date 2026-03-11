RECIBÍ EL NEWSLETTER
MINISTRA DE INDUSTRIA

Fernanda Cardona: "En cuanto a disponibilidad de petróleo hoy, todavía no tenemos problemas"

La ministra de Industria Fernanda Cardona aseguro que por ahora no hay problema de abastecimiento de petróleo para Uruguay. Analizan a diario la evolución del precio del crudo.

Fernanda-Cardona-marzo-2026

La ministra de Industria Fernanda Cardona aseguro que por el momento no hay un problema de disponibilidad y abastecimiento de petróleo a Uruguay, y que hace un seguimiento diario de este tema y del precio del crudo internacional. Esto desde que se inició la guerra en Oriente Medio.

“Hay dos ítems que son los que tenemos que seguir, si no semanalmente, diariamente: la disponibilidad de petróleo y el precio del petróleo. Son dos cosas diferentes pero que después se terminan uniendo”, dijo Cardona en rueda de prensa.

Y agregó: “En cuanto a disponibilidad hoy, hoy, todavía no tenemos problemas, porque las compras últimas de hace bastante tiempo en Uruguay no están en oriente, están en occidente y por lo tanto tenemos asegurado y ya tenemos además encargos que van a venir a mediados de abril”.

Y luego insistió: “Al día de hoy hay un seguimiento diario del tema, conversaciones entre el Ministerio de Industria, Economía y Ancap, y hoy no tenemos una preocupación, sí una ocupación de ir siguiendo ambas variables”.

Desde que el 28 de febrero comenzó la guerra tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, y la respuesta de la República islámica con bombardeos a todos los países del Golfo Pérsico, el precio del petróleo internacional subió entre 50% y 70%, pasando incluso los 100 dólares.

