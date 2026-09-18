Interior mostró la droga incautada en una casa de Brazo Oriental: también hubo arrestos y se incautó dinero

Uno de los detenidos lidera una organización criminal que opera en el barrio Marconi.

El Ministerio del Interior mostró un video del procedimiento realizado este jueves en una casa de Brazo Oriental, donde la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas incautó unos 300 kilos de pasta base .

En las imágenes se observa el arresto de una persona, dinero apilado en billetes de diferentes valores, documentos, armas de fuego, cargadores, municiones, los ladrillos con droga y otros elementos de interés para la investigación. También se ven los vehículos incautados.

Este jueves, durante ese procedimiento, fueron detenidas cuatro personas: tres hombres y una mujer, todos uruguayos. Uno de los detenidos es líder de una organización criminal que opera en el barrio Marconi, según supo Subrayado.

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La droga estaba distribuida en ladrillos. El hallazgo ocurrió durante una investigación por narcotráfico internacional.

La Policía Científica realizó el relevamiento dentro de la vivienda. El pesaje exacto de la droga se conocerá en las próximas horas.

Durante el procedimiento también fueron incautadas armas y vehículos.