Pablo Laurta permanece preso en Gualeguaychú y luego será trasladado a Córdoba para juicio que se hace el lunes

El triple homicida uruguayo detenido en Argentina , Pablo Laurta , fue trasladado de concordia a Gualeguaychú , donde pasará el fin de semana antes de ser llevado a Córdoba , en el marco de las investigaciones por el doble femicidio de su ex pareja y ex suegra.

Pablo Rodríguez Laurta volvió a Gualeguaychú, luego de ser trasladado desde Concordia en medio de un fuerte operativo de seguridad. Al ingresar a la Jefatura, dijo ante la prensa “fui a rescatar a mi hijo” y “para que no hable”.

El imputado fue conducido esposado, con chaleco antibalas y casco, bajo la custodia de efectivos armados.

Laurta permanece alojado en una celda en la Jefatura de Gualeguaychú, con cámaras de videovigilancia y permanente monitoreo las 24 horas por tres agentes policiales.

Todo indica que Laurta pasará este fin de semana sus últimas horas en Entre Ríos, antes de ser trasladado a Córdoba el lunes para continuar con la investigación judicial por el doble femicidio de su ex pareja, Luna Giardina y su ex suegra, Mariel Zamudio, y el homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio.

El miércoles Laurta se negó a declarar y fue imputado por el delito de homicidio en el caso de Palacio, por lo que se le dictaminó 120 días de prisión preventiva.