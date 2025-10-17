RECIBÍ EL NEWSLETTER
DOBLE FEMICIDIO Y HOMICIDIO

Pablo Laurta permanece preso en Gualeguaychú y luego será trasladado a Córdoba para juicio que se hace el lunes

Laurta permanece alojado en una celda en la Jefatura de Gualeguaychú, con cámaras de videovigilancia y permanente monitoreo las 24 horas por tres agentes policiales.

pablo-laurta-prisión

El triple homicida uruguayo detenido en Argentina, Pablo Laurta, fue trasladado de concordia a Gualeguaychú, donde pasará el fin de semana antes de ser llevado a Córdoba, en el marco de las investigaciones por el doble femicidio de su ex pareja y ex suegra.

Pablo Rodríguez Laurta volvió a Gualeguaychú, luego de ser trasladado desde Concordia en medio de un fuerte operativo de seguridad. Al ingresar a la Jefatura, dijo ante la prensa “fui a rescatar a mi hijo” y “para que no hable”.

El imputado fue conducido esposado, con chaleco antibalas y casco, bajo la custodia de efectivos armados.

encargado del hotel donde se alojo pablo laurta dio detalles desde su ingreso hasta su detencion
Seguí leyendo

Encargado del hotel donde se alojó Pablo Laurta dio detalles desde su ingreso hasta su detención

Laurta permanece alojado en una celda en la Jefatura de Gualeguaychú, con cámaras de videovigilancia y permanente monitoreo las 24 horas por tres agentes policiales.

Todo indica que Laurta pasará este fin de semana sus últimas horas en Entre Ríos, antes de ser trasladado a Córdoba el lunes para continuar con la investigación judicial por el doble femicidio de su ex pareja, Luna Giardina y su ex suegra, Mariel Zamudio, y el homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio.

El miércoles Laurta se negó a declarar y fue imputado por el delito de homicidio en el caso de Palacio, por lo que se le dictaminó 120 días de prisión preventiva.

Temas de la nota

Lo más visto

Allanamiento en La Teja. Así quedó la puerta de la casa tras el ingreso de la Policía. Foto: Subrayado
EN LA TEJA

Allanamiento de la Policía terminó con un joven abatido que se resistió al operativo
HOSPITAL DEL CERRO

Una mujer murió tras ser baleada cerca de la zona donde hirieron a un bebé de 10 meses y a su padre
barrio el tobogán

Tiroteo en el Cerro deja un bebé de diez meses y su padre heridos; el pequeño está en el Pereira Rossell
volvió a hablar

Laurta fue enviado a prisión preventiva por el crimen del remisero: "Liberé a mi hijo de una red de trata"
REPORTE DE SALUD PÚBLICA

Ministerio de Salud Pública reportó la muerte de una persona por leptospirosis en el departamento de Montevideo

Te puede interesar

Condenaron a un hombre por abusar de niños y adolescentes que conocía a través del juego Free Fire
9 AÑOS Y 10 MESES DE CÁRCEL

Condenaron a un hombre por abusar de niños y adolescentes que conocía a través del juego Free Fire
Se mostraba como una persona de confianza, dijo fiscal sobre abusador de menores que contactaba víctimas en juegos video
LAS VÍCTIMAS TENÍAN ENTRE 11 Y 15 AÑOS

"Se mostraba como una persona de confianza", dijo fiscal sobre abusador de menores que contactaba víctimas en juegos
Detuvieron al sospechoso de intentar rapiñar y abusar de una mujer en el barrio Cordón
MONTEVIDEO

Detuvieron al sospechoso de intentar rapiñar y abusar de una mujer en el barrio Cordón

Dejá tu comentario