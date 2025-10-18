Sábado cálido a caluroso con cielo escasamente nublado, refresca en la noche

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una jornada de sábado cálida a calurosa con cielo escasamente nublado.

El día comienza fresco con restos de nubosidad en la frontera noreste y con algunas nieblas y neblinas aisladas en el resto del país.

La tarde se mantendrá cálida a calurosa con cielo escasamente nublado, con una noche fría a fresca.

En el norte del país, la temperatura máxima alcanzará los 33° y la mínima será de 10°

En el sur del territorio, la máxima llegará a los 29°, mientras que la mínima se ubicará en los 10°.

En el este, la mínima descenderá hasta los 10° y la máxima llegará a los 28°.

En el oeste, la temperatura máxima será de 32° y la mínima de 10°.

El domingo comienza frío a fresco con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas sur y este.

La tarde continuara cálida a calurosa con cielo despejado, observándose nuevamente marcado descenso de temperatura en la noche.