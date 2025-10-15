Encargado del hotel donde se alojó Pablo Laurta dio detalles desde su ingreso hasta su detención

El encargado del hotel donde se alojó Pablo Laurta en Gualeguaychú luego de cometer el doble femicidio y el crimen del remisero, dialogó con Subrayado en las últimas horas.

Según comentó, el uruguayo hizo la reserva vía telefónica el día sábado y llegó con el niño en horas de la noche, próximo a la hora 20:10.

"Toman la habitación por un día. Él baja tipo 11:30 de la mañana del domingo a preguntar, siempre de buena manera, por lo cual no desconfiábamos de nada, si podíamos llevarle un desayuno al cuarto más que nada para el nene porque se había dormido y es esa la bandeja que se ve en el video que tenía la Justicia argentina. Él baja también como con una actitud respetuosa, de devolver esa bandeja".

Y agregó: "Brisa terminaba su turno a las dos de la tarde y tipo dos menos cuarto, una cosa así, me manda una captura de WhatsApp y me dice estoy revisando mi Instagram, estoy viendo esto y esas personas están acá. Lo que ve ella es lo que en Argentina se llama una alerta Sofía. Cuando estoy entrando al hotel ingresan los dos de civil, casi que entramos juntos; las dos personas de la Policía de Entre Ríos".

El encargado, Daniel Merlo, indicó que fue todo muy rápido "ellos seguramente planificando su accionar afuera, nosotros cerrando las salidas de emergencia que dan a la cochera. Brisa detecta que estaban bajando por la escalera porque venía él con el nene. Y es cuando se ve en el video que sale muy valientemente, sale a decirle ahí viene y entra de nuevo, ella sabía que se iba a encontrar con esa persona, sabíamos que era muy peligroso".

Y añadió: "La persona esta se descompensa ahí afuera. La Policía nos pide que llamemos a la emergencia. Viene una ambulancia del servicio de emergencia que tenemos contratado y se lo llevan al hospital, obviamente con policías y toda la seguridad correspondiente. Por eso después se lo ve a él bajar en una silla de ruedas".

El periodista de Subrayado Daniel Rojas indicó que cuando se llevaron a Laurta, el pequeño quedó bajo la protección y la contención de la policía femenina de Entre Ríos, quienes continúan atendiéndolo. Posteriormente, fue derivado a Córdoba. Una tía, hermana de su madre, viaja desde Chile a Argentina para hacerse cargo de él.

Por su parte, el jefe de Policía del Departamento Gualeguaychú, comisario Luis Báez, dijo a Subrayado que tomaron conocimiento de la situación a través de un pedido de localización de un remisero, un Uber de la provincia de Buenos Aires, el día jueves 9 ya que hermana del hombre había radicado una denuncia. Además, el domingo tomaron conocimiento de la alerta Sofía.

"Esa comunicación nos derivó a poder hacer una tarea investigativa en centros hoteleros de nuestra ciudad donde pudimos localizar que estaban ya en la habitación 209 del hotel Berlín".

Báez comentó que el personal de Investigaciones llevó adelante una tarea puntual y precisa, pudiendo atraparlo mediante un efecto sorpresa.

Laurta fue trasladado en la mañana de este miércoles desde Gualeguaychú a Concordia ya que allí cometió el crimen del remisero. "Si bien hay dos justicias que intervienen en dos provincias distintas, ya la imputación la tiene en las dos provincias".

El mismo teléfono que utilizó para pedir el taxi en Córdoba fue el que indicó la localización a la Policía y que permitió que llegaran antes de irse del hotel.