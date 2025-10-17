Un hombre de 83 años murió tras ser embestido por un ómnibus en General Flores

Un hombre de 83 años murió este viernes de tarde tras ser embestido por un ómnibus en la avenida General Flores a la altura de la calle José Serrato. El siniestro de tránsito fatal ocurrió pasadas las 15 horas.

De acuerdo a la información policial a la que accedió Subrayado, el peatón cruzó la calle sin mirar y no advirtió que por General Flores circulaba el ómnibus de Cutcsa de la línea 199 con destino a Punta Carretas.

El conductor de la unidad de transporte colectivo, de 52 años, no pudo evitar embestir a la víctima, que falleció en el lugar, según constató un equipo médico de emergencia que acudió al siniestro.

Temas de la nota hombre

ómnibus

General Flores