A LA ALTURA DE SERRATO

Un hombre de 83 años murió tras ser embestido por un ómnibus en General Flores

El peatón cruzó la calle sin mirar y no advirtió que por General Flores circulaba el ómnibus de Cutcsa de la línea 199 con destino a Punta Carretas. La víctima murió en el lugar.

accidente-fatal-general-flores

Un hombre de 83 años murió este viernes de tarde tras ser embestido por un ómnibus en la avenida General Flores a la altura de la calle José Serrato. El siniestro de tránsito fatal ocurrió pasadas las 15 horas.

De acuerdo a la información policial a la que accedió Subrayado, el peatón cruzó la calle sin mirar y no advirtió que por General Flores circulaba el ómnibus de Cutcsa de la línea 199 con destino a Punta Carretas.

El conductor de la unidad de transporte colectivo, de 52 años, no pudo evitar embestir a la víctima, que falleció en el lugar, según constató un equipo médico de emergencia que acudió al siniestro.

