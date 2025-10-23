RECIBÍ EL NEWSLETTER
ARGENTINA

Pablo Laurta declaró en Córdoba y se negó a responder sobre el doble femicidio ante Fiscalía

En Entre Ríos, Laurta también se negó a declarar sobre el homicidios del chofer Martín Palacios, que apareció desmembrado.

Foto: Ignacio Royano / UNAR Agency / FocoUy. Pablo Laurta, uruguayo acusado de doble femicidio, homicidio y secuestro en Argentina.

Foto: Ignacio Royano / UNAR Agency / FocoUy. Pablo Laurta, uruguayo acusado de doble femicidio, homicidio y secuestro en Argentina.

En Córdoba, Pablo Laurta fue conducido a declarar ante el fiscal de Violencia de Género y Familiar, Gerardo Reyes, pero no respondió a lo referido al doble femicidio de su expareja Luna Giardina y exsuegra Mariel Zamudio, informó el medio argentino La Nación.

Por el contrario, el femicida habló de denuncias realizadas por él y del pedido de restitución internacional que hizo y le fue negado por la Justicia de Argentina.

En Entre Ríos, Laurta también se negó a declarar sobre el homicidios del chofer Martín Palacios, que apareció desmembrado.

Pablo Laurta, detenido por la Policía Argentina.
Seguí leyendo

Trasladaron a Córdoba al uruguayo Pablo Laurta, acusado de dos femicidios y un homicidio

El caso.

Laurta es acusado de asesinar a su expareja Luna Giardina, a su exsuegra Mariel Zamudio y al remisero Martín Palacio. Estuvo diez días en Salto antes de cruzar hacia Argentina en kayak. Durante ese tiempo, según las investigaciones policiales de Entre Ríos y Uruguay, planificó cuidadosamente su cruce por el río Uruguay: entrenó en kayak en la zona de Corralitos, dejó su auto oculto en un bosque cercano y alquiló una casa junto al río para preparar su salida hacia Concordia sin pasar por los controles fronterizos.

Una vez en Argentina, Laurta abordó al remisero Palacio en la Terminal de Concordia, lo asesinó y descuartizó para usar su vehículo en el viaje a Córdoba, donde luego mató a su expareja y a la madre de ella. Luego huyó con su hijo Pedro, de 5 años, hasta Gualeguaychú, donde fue detenido en un hotel menos de una hora antes de cruzar nuevamente hacia Uruguay.

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, definió a Laurta como una “mente criminal metódica”, que actuó con plena conciencia y planificación en cada paso. Durante su detención la Policía le incautó una pistola Bersa calibre .380, registrada a su nombre y presuntamente utilizada en los homicidios.

Temas de la nota

Lo más visto

video
en la aguada

Balearon a un barrendero de la IMM y caminó 10 cuadras herido, en busca de sus compañeros
MERCADO EXTERNO

Presidente de INAC sobre carne devuelta por China: "El problema es si eso genera posibles desprestigios de Uruguay"
DESDE LA MADRUGADA

Inumet emitió un aviso especial por tormentas fuertes y precipitaciones puntualmente abundantes
DIJO QUE BUSCARÁ HABLAR CON PRESIDENCIA

Mario Cardama asegura que puede conseguir "otra garantía" y que "no es necesario por eso ejecutar el contrato"
ANUNCIÓ YAMANDÚ ORSI

Gobierno iniciará acciones para rescindir contrato por patrullas oceánicas: "Hay fuertes indicios por estafa o fraude" con garantía

Te puede interesar

Gobierno presentará este viernes en Fiscalía la denuncia civil y penal por la garantía que ofreció Cardama
JORGE DÍAZ CON LA DEMANDA

Gobierno presentará este viernes en Fiscalía la denuncia civil y penal por la garantía que ofreció Cardama
Lazo respondió a Cardama y aseguró que era su responsabilidad renovar la garantía: Tenía obligación de ser cauteloso video
PATRULLAS OCEÁNICAS

Lazo respondió a Cardama y aseguró que era su responsabilidad renovar la garantía: "Tenía obligación de ser cauteloso"
Oddone tras colocación de bonos por USD 1.850 millones: Probablemente una de las emisiones más importantes de la historia reciente video
MERCADO DE CAPITALES

Oddone tras colocación de bonos por USD 1.850 millones: "Probablemente una de las emisiones más importantes de la historia reciente"

Dejá tu comentario