Pablo Laurta declaró en Córdoba y se negó a responder sobre el doble femicidio ante Fiscalía

En Córdoba , Pablo Laurta fue conducido a declarar ante el fiscal de Violencia de Género y Familiar, Gerardo Reyes, pero no respondió a lo referido al doble femicidio de su expareja Luna Giardina y exsuegra Mariel Zamudio, informó el medio argentino La Nación.

Por el contrario, el femicida habló de denuncias realizadas por él y del pedido de restitución internacional que hizo y le fue negado por la Justicia de Argentina.

El caso.

Laurta es acusado de asesinar a su expareja Luna Giardina, a su exsuegra Mariel Zamudio y al remisero Martín Palacio. Estuvo diez días en Salto antes de cruzar hacia Argentina en kayak. Durante ese tiempo, según las investigaciones policiales de Entre Ríos y Uruguay, planificó cuidadosamente su cruce por el río Uruguay: entrenó en kayak en la zona de Corralitos, dejó su auto oculto en un bosque cercano y alquiló una casa junto al río para preparar su salida hacia Concordia sin pasar por los controles fronterizos.

Una vez en Argentina, Laurta abordó al remisero Palacio en la Terminal de Concordia, lo asesinó y descuartizó para usar su vehículo en el viaje a Córdoba, donde luego mató a su expareja y a la madre de ella. Luego huyó con su hijo Pedro, de 5 años, hasta Gualeguaychú, donde fue detenido en un hotel menos de una hora antes de cruzar nuevamente hacia Uruguay.

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, definió a Laurta como una “mente criminal metódica”, que actuó con plena conciencia y planificación en cada paso. Durante su detención la Policía le incautó una pistola Bersa calibre .380, registrada a su nombre y presuntamente utilizada en los homicidios.