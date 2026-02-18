Imputaron por abuso sexual infantil al uruguayo Pablo Laurta, investigado por doble femicidio y homicidio en Argentina

El uruguayo Pablo Laurta fue imputado con un nuevo delito en Argentina y ahora también es investigado por abuso sexual infantil.

En la página del Ministerio Público Fiscal informaron este miércoles que el fiscal Juan Ávila Echenique resolvió imputar a Laurta por "tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales".

El 13 de febrero, la Fiscalía había solicitado la extensión de la prisión preventiva del uruguayo Pablo Laurta. Se encuentra acusado por el asesinado del remisero Martín Sebastián Palacio y al mismo tiempo, también es el principal acusado de haber asesinado a su expareja, Luna Giardina, y a su exsuegra, Mariel Zamudio, en Argentina.

Laurta fue uno de los fundadores del grupo Varones Unidos en Uruguay y según la reconstrucción policial, cruzó en canoa de hacía Argentina para no ser registrado por migraciones, con la intención de ir en busca de su hijo, lo que finalmente culminó como responsable de causar tres muertes en octubre de 2025.

Temas de la nota Pablo Laurta

Argentina