Sindicato de Conaprole pide que la empresa revea la decisión de cerrar el Centro de Distribución de Rivera

"El colectivo de planta 14 rechaza la actitud de Conaprole en poner a dicha planta como rehén de conflictos de Conaprole, evidenciando una vez más actitudes injustas y arbitrarias por parte de la empresa", afirman los trabajadores de Rivera.

El sindicato asegura que desde la apertura del centro de distribución, el 17 de octubre, ha sido "herramienta de amenazas en las negociaciones por parte de Conaprole" y expresa su rotundo rechazo ante esa actitud.

Seguí leyendo Conaprole anunció el cierre definitivo del Centro de Distribución de Rivera que funciona en la explanta 14

Los trabajadores se oponen al cierre y reiteran el pedido a la empresa de permanecer como centro de distribución. En el comunicado, solicitan a Conaprole rever la decisión de cierre.

COMUNICADO PLANTA 14

En tanto, la AOEC acusa a la cooperativa láctea de "no respetar los ámbitos de relacionamiento entre las partes y de dilatar permanente todas las negociaciones sin alcanzar los acuerdos necesarios en distintos sectores de la cooperativa".

El gremio afirma que "una vez más toma de rehenes a los trabajadores de Rivera, chantajeando la fuente de trabajo, además de tratarse del norte del país, afectando toda la distribución de los departamentos de Artigas y Rivera".

"No es cierto que solo el sindicato rechazó propuestas del MTSS, también lo hizo la empresa en otros planteo del MTSS que AOEC sí había aceptado, pero lo principal es que Conaprole no estuvo dispuesto a negociar la situación que terminó generando el conflicto", asegura el sindicato lácteo.

El Consejo Nacional de Delegados de AOEC se reunirá este jueves 12 para analizar las acciones a llevar a cabo si Conaprole mantiene la decisión de cierre.