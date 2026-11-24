El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, respondió este martes al reclamo de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo (ADES) que señala un recorte de más de cien grupos para 2027, lo que motivó un nuevo paro de 24 horas este miércoles en los liceos de la capital .

"Cuando ven menos grupos, entienden que va a haber menos trabajo y me parece que esto es parte de lo que hay que resolver en los mecanismos de negociación colectiva", afirmó. Caggiani sostuvo que las autoridades de la educación tienen la disposición a ejecutar todos los recursos económicos del presupuesto.

"Cualquiera de nosotros tendríamos ese miedo si tenemos que elegir las horas todos los años y las vemos las horas en la matriz de grupo, no la vemos en figura de acompañamiento", indicó.

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Caggiani afirmó que las autoridades de Secundaria trabajan en ámbitos bipartitos con el sindicato de profesores, pero aseguró que "la solución no es únicamente más grupos" e instó a pensar en las horas de trabajo para la mejora en la construcción de más mecanismo de apoyo a los estudiantes o mayor tiempo pedagógico.

ADES realiza este miércoles el tercer paro de 24 horas en lo que va del mes de noviembre.