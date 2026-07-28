El presidente Yamandú Orsi llegó a Lima en la noche del lunes acompañado del canciller Mario Lubetkin, y este martes al mediodía participa de la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú.
Yamandú Orsi participa este martes de la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú
El presidente Yamandú Orsi llegó a Lima en la noche del lunes. Este martes en el Congreso asume la presidencia de Perú Keiko Fujimori.
Fujimori, de 51 años, venció en segunda vuelta por un estrecho margen al candidato de izquierda Roberto Sánchez.
La inestabilidad política ha sido la constante en Perú desde 2016, con ocho presidentes desde entonces. Varios de ellos fueron destituido por juicio político realizado en el Congreso.
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Yamandú Orsi viajó a Perú este lunes, para estar en la asunción de Keiko Fujimori
Días atrás el presidente Orsi mantuvo una conversación por videollamada con Fujimori para felicitarla por el triunfo electoral y desearle éxitos en su mandato. Allí se acordó la presencia del presidente en la asunción de este martes 28.
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