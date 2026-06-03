Orsi dijo que decidió donar la camioneta a la Anep para "aventar cualquier tipo de especulación posterior"

El presidente Yamandú Orsi explicó este miércoles por qué decidió donar la camioneta Hyundai Santa Fe a ANEP. “Aventamos cualquier tipo de especulación posterior”, señaló en una rueda de prensa breve.

El mandatario señaló que resolvió que el vehículo fuera a ANEP “por la necesidad que tienen”. “Me enteré de una necesidad concreta de la ANEP y por otro lado creo que aventamos cualquier tipo de especulación posterior”, sostuvo.

“Yo me crié toda la vida con un solo auto, teníamos eso en mi casa y lo resolvíamos. Yo lo puedo resolver con lo que tengo”, agregó.

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Consultado sobre si hubo un error en la comunicación que hizo, Orsi expresó: "Quizá sí".

Las declaraciones de Orsi ocurren luego de que este martes se reunió con cuatro periodistas de prensa escrita en Torre Ejecutiva para explicarles el proceso de compra de la camioneta y mostrarles documentación. Tras ese encuentro, los medios convocados publicaron a las 20:00 horas que el presidente donaría el vehículo a ANEP.

El presidente de ANEP, Pablo Caggiani, informó a Subrayado que acordó con el mandatario la donación y que la camioneta será utilizada para trasladar alumnos en el interior.

Orsi dice que pagó el monto de la camioneta donada

Orsi afirmó en la reunión de la tarde de este martes, ante los cuatro periodistas, que pagó de su bolsillo al Frente Amplio el monto de la camioneta SUV Renault Stepway que le fue donado por una concesionaria. De esa manera, quedó como propietario del vehículo, que fue rifado pero el número no había sido comprado y el auto quedó entre sus activos.

Según precisó El País, el presidente no aclaró si pagó los USD 17.000 a los que la tomó la automotora o los USD 20.500 declarados.

Por otro lado, el mandatario aseguró que en ningún momento supo que la automotora Oliva —a la que le compró la Hyundai— le haría un descuento. El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Sergio Pérez, informó que en lo que va de la gestión actual no fue realizada ninguna compra a Oliva, agregó el diario.

Cuestionamientos por compra de la camioneta

El lunes, el presidente publicó un video en sus redes sociales en el que dio explicaciones de la compra, pidió disculpas si con su actuación lesionó u ofendió intereses de alguna persona y se mostró dispuesto a pagar los USD 25.000 del descuento.

Orsi explicó que para comprar la nueva camioneta del año 2024, puso su vehículo particular del año 2020 del mismo modelo y la misma marca como forma de pago.

Luego, se conoció que habían sido dos las camionetas entregadas por Orsi como forma de pago, la suya y otra de la marca Renault Stepway, que un concesionario privado le entregó directamente a él como donación para la campaña electoral, y que decidió utilizarla para una rifa para recaudar fondos.

Esta segunda camioneta no fue adjudicada en la rifa y queda en poder del entonces presidente electo, que decide ofrecerla como parte de pago de la camioneta cero kilómetro que compró una semana antes de asumir la presidencia. Esta información no fue brindada por el presidente en el video del lunes de tarde, y fue publicada en las últimas horas por el semanario Búsqueda.

La camioneta Hyundai que Orsi compró en febrero, pocos días antes de asumir la Presidencia, tenía un valor de mercado de 79.000 dólares, pero la factura que tiene el mandatario es por 54.000 dólares. Ese fue el descuento que obtuvo al momento de hacer la compra y que fue cuestionado por la oposición y denunciado ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), que ahora analiza el caso.

De acuerdo la información, con las dos camionetas que entregó Orsi como parte de la operación, el saldo a pagar efectivamente fueron 15.000 dólares.

En la reunión de este martes, Orsi mostró los documentos de la automotora que indican que la camioneta Hyundai de 2020 fue tasada en 22.000 dólares y la Renault en 17.000 dólares, que se completan con una transferencia que realizó de su cuenta bancaria por 15.000 dólares, por un total de 54.000 dólares, que es el valor que figura en la factura. Con el descuento de 25.000 dólares, se alcanza el precio de mercado de 79.000 dólares de la camioneta Hyundai Santa Fe de 2024 que el mandatario donará a la ANEP.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Sergio Pérez, también participaron del encuentro con los periodistas. Con respecto a la camioneta de la rifa, se indicó que la donación fue al comité de campaña de Orsi y que se optó por dejarla sin uso y rifarla para recaudar fondos. Como el número ganador no fue vendido, el vehículo, como no hubo cesión de derechos al Frente Amplio, quedó a nombre del entonces candidato.