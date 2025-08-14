Otros dos detenidos por explosión del cajero: uno de ellos se tomó un ómnibus para escapar de la Policía

La Policía detuvo este miércoles a seis sospechosos de estar implicados en la explosión y robo de un cajero automático en Carrasco. Cuatro fueron arrestados en la mañana , y dos en la tarde.

Efectivos de la Zona Operacional I llegaron al barrio Goes para hacer un allanamiento, donde serían detenidos los dos sospechosos que faltaban, sobre quienes recaían órdenes de detención.

Al ver llegar a los policías, los sospechosos escaparon de la casa: uno tomó los billetes entintados y escapó por los techos, y el otro se tomó un ómnibus de línea. Ambos intentos de escape no tuvieron éxito.

El primero se descartó de los billetes –que fueron incautados– y fue detenido tras atravesar varios techos. Y el segundo se bajó del ómnibus en avenida 8 de Octubre esquina Pan de Azúcar, en La Unión, dijeron fuentes policiales a Subrayado.

Ambos fueron arrestados y están ahora a disposición de la Fiscalía. Y se prevé que los cuatro primeros detenidos conozcan su futuro judicial este jueves. Podrán ser imputados, condenados o puestos en libertad.

Explosión al cajero.

En la mañana del martes 5 de agosto, delincuentes encapuchados hicieron explotar un cajero automático ubicado en Gabriel Otero y Divina Comedia. Llegaron en una camioneta Chevrolet Corsa, rompieron el vidrio y usaron tubos de oxígeno para detonar la máquina.

Tras la explosión, abandonaron el vehículo a tres cuadras del lugar, en Sanlucar y Esteban Elena, y escaparon en otro vehículo. El cajero contaba con sistema de entintado, por lo que varios billetes, en pesos y dólares, quedaron inutilizados en la calle. Pese a eso, en la semana hubo reportes de que fueron hallados en máquinas automáticas de supermercados, o en casinos.

Este miércoles antes de las nueve de la mañana la Policía hizo varios allanamientos en Montevideo y Canelones, donde detuvo a los cuatro primeros.