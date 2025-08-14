RECIBÍ EL NEWSLETTER
allanamiento y persecución

Otros dos detenidos por explosión del cajero: uno de ellos se tomó un ómnibus para escapar de la Policía

Uno de los delincuentes escapó por los techos con billetes entintados, mientras que el otro se subió a un ómnibus de línea. Ambos fueron arrestados.

Ahora seis sospechosos están detenidos por la explosión del cajero.

Foto: Subrayado, archivo. Policía en avenida 8 de Octubre.

Foto: Subrayado, archivo. Policía en avenida 8 de Octubre.

Efectivos de la Zona Operacional I llegaron al barrio Goes para hacer un allanamiento, donde serían detenidos los dos sospechosos que faltaban, sobre quienes recaían órdenes de detención.

Al ver llegar a los policías, los sospechosos escaparon de la casa: uno tomó los billetes entintados y escapó por los techos, y el otro se tomó un ómnibus de línea. Ambos intentos de escape no tuvieron éxito.

tras explosion de cajero en carrasco, policia advierte que los billetes no sirven en absoluto
Tras explosión de cajero en Carrasco, Policía advierte que los billetes no sirven en absoluto

El primero se descartó de los billetes –que fueron incautados– y fue detenido tras atravesar varios techos. Y el segundo se bajó del ómnibus en avenida 8 de Octubre esquina Pan de Azúcar, en La Unión, dijeron fuentes policiales a Subrayado.

Ambos fueron arrestados y están ahora a disposición de la Fiscalía. Y se prevé que los cuatro primeros detenidos conozcan su futuro judicial este jueves. Podrán ser imputados, condenados o puestos en libertad.

Explosión al cajero.

En la mañana del martes 5 de agosto, delincuentes encapuchados hicieron explotar un cajero automático ubicado en Gabriel Otero y Divina Comedia. Llegaron en una camioneta Chevrolet Corsa, rompieron el vidrio y usaron tubos de oxígeno para detonar la máquina.

Tras la explosión, abandonaron el vehículo a tres cuadras del lugar, en Sanlucar y Esteban Elena, y escaparon en otro vehículo. El cajero contaba con sistema de entintado, por lo que varios billetes, en pesos y dólares, quedaron inutilizados en la calle. Pese a eso, en la semana hubo reportes de que fueron hallados en máquinas automáticas de supermercados, o en casinos.

Este miércoles antes de las nueve de la mañana la Policía hizo varios allanamientos en Montevideo y Canelones, donde detuvo a los cuatro primeros.

