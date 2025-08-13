Explosión de cajero en Carrasco: allanamientos por el caso dejan cuatro detenidos

Cuatro personas fueron detenidas antes de las nueve de la mañana de este miércoles en Montevideo y Canelones, por la investigación que la Policía lleva adelante respecto de la explosión del cajero automático en Carrasco , ocurrida a manos de delincuentes el pasado 5 de agosto.

Los arrestos se produjeron durante varios allanamientos simultáneos que los policías hicieron en varios barrios de Montevideo y de Canelones, dijeron fuentes policiales a Subrayado.

Los procedimientos se realizaron en las zonas policiales 1, 3 y 4 de Montevideo, y en Canelones, por parte de Investigaciones de cada zona y Hechos Complejos.

Seguí leyendo Tras explosión de cajero en Carrasco, Policía advierte que los billetes no sirven en absoluto

Los detenidos serán llevados ante la Fiscalía, que buscará determinar las responsabilidades de cada uno, si las tuvieran.

En la mañana del martes 5 de agosto, delincuentes encapuchados hicieron explotar un cajero automático ubicado en Gabriel Otero y Divina Comedia. Llegaron en una camioneta Chevrolet Corsa, rompieron el vidrio y usaron tubos de oxígeno para detonar la máquina.

Tras la explosión, abandonaron el vehículo a tres cuadras del lugar, en Sanlucar y Esteban Elena, y escaparon en otro vehículo. El cajero contaba con sistema de entintado, por lo que varios billetes, en pesos y dólares, quedaron inutilizados en la calle. Pese a eso, en la semana hubo reportes de que fueron hallados en máquinas automáticas de supermercados, o en casinos.