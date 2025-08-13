RECIBÍ EL NEWSLETTER
investigación

Explosión de cajero en Carrasco: allanamientos por el caso dejan cuatro detenidos

La Policía hizo en la mañana de este miércoles varios allanamientos simultáneos en Montevideo y Canelones.

Los arrestos fueron durante allanamientos en Montevideo y Canelones.

Foto: Subrayado. Explosión del cajero en Divina Comedia y Arocena.

Foto: Subrayado. Explosión del cajero en Divina Comedia y Arocena.

Cuatro personas fueron detenidas antes de las nueve de la mañana de este miércoles en Montevideo y Canelones, por la investigación que la Policía lleva adelante respecto de la explosión del cajero automático en Carrasco, ocurrida a manos de delincuentes el pasado 5 de agosto.

Los arrestos se produjeron durante varios allanamientos simultáneos que los policías hicieron en varios barrios de Montevideo y de Canelones, dijeron fuentes policiales a Subrayado.

Los procedimientos se realizaron en las zonas policiales 1, 3 y 4 de Montevideo, y en Canelones, por parte de Investigaciones de cada zona y Hechos Complejos.

tras explosion de cajero en carrasco, policia advierte que los billetes no sirven en absoluto
Tras explosión de cajero en Carrasco, Policía advierte que los billetes no sirven en absoluto

Los detenidos serán llevados ante la Fiscalía, que buscará determinar las responsabilidades de cada uno, si las tuvieran.

En la mañana del martes 5 de agosto, delincuentes encapuchados hicieron explotar un cajero automático ubicado en Gabriel Otero y Divina Comedia. Llegaron en una camioneta Chevrolet Corsa, rompieron el vidrio y usaron tubos de oxígeno para detonar la máquina.

Tras la explosión, abandonaron el vehículo a tres cuadras del lugar, en Sanlucar y Esteban Elena, y escaparon en otro vehículo. El cajero contaba con sistema de entintado, por lo que varios billetes, en pesos y dólares, quedaron inutilizados en la calle. Pese a eso, en la semana hubo reportes de que fueron hallados en máquinas automáticas de supermercados, o en casinos.

Temas de la nota

