Otro detenido por la rapiña y el ataque a tiros a un policía, que quedó registrado en una cámara de seguridad

Los investigadores de la Zona Operacional III detuvieron a otro hombre que, se presume, participó de la rapiña a un policía de 31 años del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) el lunes en el barrio Nuevo Ellauri.

Un tramo de la violenta rapiña quedó registrada en una cámara de videovigilancia que muestra cómo uno de los rapiñeros le disparó al efectivo a quemarropa.

Las imágenes muestran al efectivo caminando correctamente uniformado, cuando llega un joven que le apunta con un arma por la espalda. El policía se dio vuelta y al ver la situación sacó su arma de reglamento.

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En ese momento el delincuente disparó y la bala pegó en el hombro izquierdo del policía, que cayó al suelo a los pocos metros. Una vez en el piso, el rapiñero le disparó dos veces al pecho y esos impactos de bala fueron contenidos por el chaleco balístico.

El rapiñero se acercó, tomó la pistola Glock 9 mm del policía y se fue corriendo.

Los investigadores de la Zona Operacional III rápidamente avanzaron en el caso y el mismo lunes detuvieron a un menor de 17 años e hicieron tres allanamientos en la calle Simón del Pino, a 500 metros de la rapiña.

Allí incautaron dos revólveres, dos pistolas, cuatro motos, un chaleco antibalas y municiones. A su vez el martes, en el patio de una de las casas allanadas recuperaron la pistola Glock del policía y el cargador, tras recibir información anónima de que el arma estaba allí.

El hombre que fue detenido está a disposición de Fiscalía para aclarar su participación en la rapiña.